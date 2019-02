Vimperk – Po páteční vítězné dohrávce 17. kola nad Radomyšlí 7:3 přivítali v neděli v Krajské lize vimperští hokejisté druhý tým tabulky z Veselí nad Lužnicí. Pro oba soupeře šlo již o rozřazování do play off a bylo tedy třeba bodovat.

HC Vimperk – Loko Veselí nad Lužnicí 5:2 (1:2, 1:0, 3:0). Góly a nahrávky: 6. Bojer (Horejš), 37. Fleischman (Pešl st.), 51. Pešl st. (Binder), 56. Bojer (R. Suchánek ml., J. Sitter), 59. Bojer – 10. Chlaň, 17. J. Benda (Mikeska). Sestava Vimperka: Podskalský – Chval, J. Předota, O. Předota, Horejš, Jan Lang – Švarc, J. Hanzal, Paule, Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Binder, Fleischman, Pešl st. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.



Vimperští znovu řešili problémy se sestavou, když postrádají řadu zraněných a dlouhodobě nemocných hráčů. Znovu tedy naskočil vimperský veterán Vladimír Pešl a blýskl se i vítěznou brankou a přihrávkou na předchozí vyrovnávací gól. „Oproti zápasu s Radomyšlí nám vypadli ještě dva beci a z útoku Jirka Lang. Velké díky patří Vláďovi Pešlovi, že nám pomohl jak herně, tak i gólem a asistencí. Do obrany naskočil mladík Švarc. Střelecky konečně zápas vyšel Bojerovi. Ale díky všem, kteří nastoupili. Nyní ještě zkusíme zabojovat o první čtyřku,“ komentoval utkání s Veselím trenér Pavel Předota.



Ostatní výsledky: Telč – Č. Krumlov 2:3, Milevsko – Soběslav 2:3, Humpolec – Strakonice 2:5, J. Hradec – Pelhřimov B 11:1, Hluboká nad Vltavou – Tábor B 6:1.



Nyní o víkendu mají Vimperští volno, pak je čeká cesta do Milevska a na závěr základní části nejprve dohrávka v Telči a na samotný závěr domácí duel s Hlubokou nad Vltavou. Stále je o co hrát.

Aktuální tabulka:

1 HC Slavoj Český Krumlov 22 16 2 1 3 105:63 ⋌53

2 TJ Lok Veselí nad Lužnicí 21 12 2 0 7 112:78 ⋌40

3 TJ Hluboká nad Vltavou 21 12 1 2 6 103:74 ⋌40

4 HC Strakonice 21 12 1 2 6 105:81 ⋌40

5 HC Vimperk 21 11 2 0 8 80:65 ⋌37

6 HC Milevsko 2010 22 10 2 2 8 102:85 ⋌36

7 HC Vajgar Jindřichův Hradec 21 8 4 1 8 91:76 ⋌33

8 OLH Spartak Soběslav 21 10 0 2 9 87:92 ⋌32

9 HC Tábor B 21 8 1 2 10 60:69 ⋌28

10 TJ Sokol Radomyšl 21 8 1 1 11 90:97 ⋌27

11 TJ Jiskra Humpolec 21 7 1 4 9 79:88 ⋌27

12 SK Telč 20 4 1 0 15 82:113 ⋌14

13 HC Pelhřimov B 21 1 0 1 19 50:165 ⋌4