Veselí nad Lužnicí – HC Vimperk 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). 13. Nehoda (Klimeš, R. Benda), 22. Mikeska (J. Benda, Fr. Bárta) – 6. J. Sitter (R. Suchánek ml.), 34. Fleischman (O. Předota, J. Trummer st.), 36. R. Sitter (J. Trummer st., Franta), 43. R. Suchánek ml. (J. Předota, Paukner).

Sestava Vimperka: Podskalský – L. Turek, J. Předota, O. Předota, Horejš, Franta, Janásek – Paukner, R. Suchánek ml., J. Sitter, R. Sitter, J. Trummer st., Fleischman, Hozman, Jiří Lang, Jan Lang. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„Od začátku utkání jsme pozorně bránili a důležité bylo, že jsme si pohlídali střední pásmo. Směrem dopředu to bylo tentokrát lepší, dali jsme góly, i když těch šancí bylo ještě více. Zlomové pro utkání bylo to, že jsme po rychlé brance domácích v úvodu druhé třetiny dokázali ještě v této části hry stav otočit v náš prospěch. V úvodu poslední třetiny jsme přidali čtvrtý gól a výhru si již v klidu pohlídali. Bylo znát, že nastoupil, i když se sebezapřením, Fleischmann, do brány se vrátil Podskalský. Podal výborný výkon a dobře ho podpořili všichni hráči na ledě. Je to pro nás velmi důležitá výhra.

Nyní doma Vimperští přivítají nevyzpytatelnou Hlubokou. „Další důležitý zápas. Pro play off je třeba každý bodík. Sice se nám nyní dýchá lépe, ale o play off to bude velký boj. Snad by se mohl do sestavy již vrátit Honza Bojer,“ hledí k dalšímu duelu trenér Předota.