TJ Božetice – HC Vimperk 2:6 (0:4, 1:1, 1:1). 29. F. Brabec, 46. Buriánek (Hanzlík) – 12. Bojer (J. Sitter, R. Suchánek ml.), 15. R. Suchánek ml. (L. Turek), 17. Horejš (J. Trummer st., O. Předota), 19. Švarc (R. Sitter, Horejš), 34. R. Sitter (J. Trummer st.), 56. Bojer. Sestava Vimperka: Podskalský (25. Robl) – L. Turek, J. Předota, O. Předota, Horejš, Franta, Chaloupka – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Švarc, J. Trummer st., R. Sitter, Jan Lang I, Jiří Lang, Fleischman. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„V úvodní třetině jsme soupeře jasně přehráli, proměňovali šance a vytvořili si náskok. Ve druhé části jsme si také vytvořili řadu dobrých šancí, ale nedokázali jsme je proměňovat. Poslední třetina se dohrávala tak trochu z povinnosti,“ komentoval utkání vimperský trenér Pavel Předota a doplnil: „Přivezli jsme si z ledu Božetic povinné body. Ukázalo se, že budou mít Božetice v sezoně velké problémy. My zapojili do sestavy dalšího hráče, na beku se představil Ondřej Franta ze Strakonic a odehrál to dobře. Máme v plánu ještě doplnit kádr o jednoho útočníka.“

Nyní hostí Vimperští na svém ledě soupeře z Humpolce. Ten nyní porazil Jindřichův Hradec a je třetí v aktuální tabulce. Vimperští jsou šestí. „Na Humpolec se těšíme. Bude to určitě zajímavý zápas. Mají dobrý tým, ale my je chceme zkrátka porazit a připsat si další body,“ hledí k dalšímu duelu Pavel Předota a zve na neděli do ochozů skvělé fandy.