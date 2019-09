HC Lední Medvědi Pelhřimov – HC Vimperk 6:2 (4:1, 0:0, 2:1). Góly Vimperka: 17. L. Turek (J. Předota), 45. Švarc (J. Předota, R. Sitter). Sestava: Podskalský (14. Robl) – L. Turek, J. Předota, Janásek, Horejš, O. Předota – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, R. Sitter, Švarc, Chval, M. Novotný, Paukner, Jan Lang. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„Oproti minulému zápasu se nám podařilo doplnit kádr o Pauknera a Novotného. Domácí nabuzeni vysokou výhrou z prvního kola na nás nastoupili sebevědomě. Nám začátek nevyšel a za čtrnáct minut jsme ze sedmi střel čtyřikrát inkasovali. V té době hráli domácí výborně. Poté se začala karta postupně obracet, my snížili a ve druhé třetině byl na spadnutí druhý gól. Ten však přišel až ve třetí třetině, bylo i na další góly, ale místo toho jsme inkasovali smolnou pátou branku a bylo po zápase,“ komentoval utkání vimperský trenér Pavel Předota.

V dalším kole zajíždí do Vimperka celek Českého Krumlova. „Je to tradiční soupeř, takové malé derby. Věřím, že to bude dobrý zápas,“ hledí k dalšímu kolu trenér Předota.