Vimperští hokejisté rozjíždějí stíhací jízdu, která by je mohla dostat do play off Krajské ligy. V minulém kole vyhráli ve Veselí nad Lužnicí 5:1 a kolo předtím si doma poradili v prodloužení s Radomyšlí. Tentokrát je čeká výzva ještě těžší, přijedou vedoucí Samsoni Č. Budějovice.