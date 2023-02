Ani tentokrát tedy útok na play off nevyšel. Důvody si jistě vedení týmu vyhodnotí po sezoně. V každém případě je třeba říci, že Vimperští především na domácím ledě sehráli několik skvělých duelů, které zvedaly diváky ze sedaček. Fanoušci na oplátku dělali hráčům skvělou atmosféru. Na výkonech bylo vidět, že je do další sezony na čem stavět.

Hráči se s fanoušky a sezonou rozloučí v neděli od 17 hodin dulem se Střelci Jindřichův Hradec. Věřme, že si to užijí jak hráči, tak všichni v ochozech a na rozlučku přijde plný dům. Přestože to na play off nevyšlo, všichni si vítěznou derniéru určitě zaslouží.

Tabulka před víkendem:

1. HC Samson Č. Budějovice 19 14 1 0 4 108:51 44

2. HC Milevsko 1934 19 12 3 0 4 89:48 42

3. TJ Hluboká n. Vlt. 19 9 4 2 4 92:56 37

4. Spartak Soběslav 19 10 1 2 6 81:67 34

5. Slavoj Český Krumlov 20 9 1 2 8 112:75 31

6. Loko Veselí n. Luž. 19 10 0 1 8 102:87 31

7. HC Strakonice 19 10 0 0 9 83:82 30

8. Sokol Radomyšl 19 6 3 1 9 82:89 25

9. HC Vimperk 19 6 1 2 10 57:80 22

10. HC Střelci J. Hradec 19 3 0 5 11 60:114 14

11. Božetice 19 1 1 0 17 60:177 5