HC Vimperk – Vajgar Jindřichův Hradec 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). 60. Bojer (J. Sitter). Vyloučení: 6:5. Využití přesilovek: 0:0. Diváků: 200. Sestava HC Vimperk: Podskalský – L. Turek, J. Předota, Horejš, O. Předota – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Švarc, Korous, R. Sitter, Chval, Janásek, R. Sitter. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„Vyplatila se nám skvělá defenzivní hra, která nám přinesla tři body,“ pochvaloval si výsledek úvodního utkání sezony vimperský trenér Pavel Předota.

Zápas měl všechny atributy začátku sezony. „Nebyla to ještě žádná rychlá hra, je vidět, že jsou týmy teprve čtrnáct dní na ledě,“ potvrdil Pavel Předota a pokračoval: „My se vzhledem k současnému složení kádru museli soustředit na defenzivní práci. Chybí nám útočníci a prakticky celá jedna pětka byla složená pouze z obránců. Musíme v nejbližších týdnech kádr o útočníky ještě doplnit.“

Rozhodnutí přišlo až půl minuty před koncem utkání, o to větší radost ve Vimperku panovala. „Na obou stranách byli skvělí gólmani. My to celý zápas hráli trpělivě odzadu, nikam jsme se nehnali a byli jsme za to odměněni vítěznou brankou. Výhra nad Hradcem je vždy velmi cenná,“ doplnil k utkání Pavel Předota.

V dalším kole odcestují Vimperští do Pelhřimova, který si v úvodním kole otevřel střelnici v Božeticích a vyhrál tam 9:1. „Nelze to však brát tak, že by Pelhřimov takto převyšoval celou soutěž. Při vší úctě si nemyslím, že by výsledky s Božeticemi byly zásadním měřítkem výkonnosti jejich soupeřů. My se na Pelhřimov poctivě připravíme a uvidíme, jak to bude vypadat na ledě,“ doplnil Pavel Předota.