OLH Spartak Soběslav – HC Vimperk 4:3 (1:0, 2:3, 1:0). Góly a nahrávky: 16. Mil. Dančišin (Jiří Kubeš), 30. Hák (Mil. Dančišin, Žákovský), 35. Žákovský (Hák, T. Tržil), 55. Žákovský (Jiří Kubeš, Hák) – 21. P. Novotný (Holub), 28. Švarc (R. Sitter, O. Kovář), 31. R. Sitter (Švarc).

Sestava Vimperka: Podskalský – Chval, J. Předota, Janásek, O. Předota, Šaršok, L. Turek – Holub, P. Novotný, Vodička, B. Král, Jan Lang I, Paukner, O. Kovář, R. Sitter, Švarc. Trenér Milan Řehoř.

„Porážka samozřejmě bolí, bylo to znovu o jediný gól. Ale za výkon je třeba kluky pochválit. V poslední době to bývalo v Soběslavi takové bezkrevné, tentokrát měl zápas ten správný náboj,“ komentoval utkání předseda vimperského hokeje Pavel Předota.

Vimperští v utkání vedli 2:1 a 3:2. Nakonec to domácí otočili. „Dostali jsme tři góly při našem oslabení. Po čtvrtém gólu jsme to již bohužel nedokázali otočit. Zápasu by slušela remíza. Ve hře pět proti pěti to bylo naprosto vyrovnané. Škoda, že chyběli Láďa Paule a Tomáš Schmidt, ti by náš tlak v útoku ještě posílili,“ doplnil k utkání Pavel Předota.

Vimperské hokejisty znovu čeká přestávka. „Hrajeme nyní až 17. října doma s Radomyšlí. Měli bychom snad být kompletní. Máme nyní čas se na soupeře připravit,“ hledí k dalšímu utkání Pavel Předota.