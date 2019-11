HC Vimperk – Jiskra Humpolec 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). 35. Švarc (Fleischman), 44. R. Suchánek ml. (Bojer) – 16. Kulík (Prokop), 17. Dolejš (Hurda), 44. Mart. Jelínek (T. Dvořák, Rubner).

Sestava Vimperka: Robl – L. Turek, J. Předota, Franta, Horejš, O. Předota, Jan Lang – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, R. Sitter, J. Trummer st., Švarc, Jiří Lang, Paukner, Fleischman. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„První třetina nám nevyšla, prohráli jsme ji o dva góly a to nakonec rozhodlo o výsledku utkání. S Humpolcem je to pokaždé takový divný hokej. Od druhé třetiny to bylo z obou stran takové upracované, ale určitě jsme nebyli horším týmem. Podařilo se nám srovnat na 2:2, ale vzápětí jsme po chybě inkasovali třetí branku. Navíc jsme přišli o dva zraněné útočníky a již nebyla síla to alespoň vyrovnat, i když jsme tam měli v závěru přesilovku. Bod jsme ztratili zbytečně, byl to hratelný soupeř,“ komentoval utkání vimperský trenér Pavel Předota a doplnil: „Mrzí ztráta bodů, ale daleko více mrzí ztráta dvou zraněných hráčů, kteří na nějaký čas vypadnou ze sestavy. Teď nás čeká Radomyšl. V minulé sezoně jsme s tímto soupeřem sehráli dva pěkné zápasy a mohli bychom v tom pokračovat. Ale musíme se na zápas pořádně připravit, Radomyšl má kvalitní kádr.“