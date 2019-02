Vimperští hokejisté padli v Soběslavi

Vimperk – Po páteční domácí porážce s béčkem Tábora 2:4 zajížděli vimperští hokejisté k dalšímu zápasu krajské ligy do Soběslavi. Ta se po výhře na ledě druhého Veselí nad Lužnicí dostala zpět do hry o osmičku pro play off. Vimperské tedy nečekala žádná procházka růžovým sadem.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

OLH Soběslav – HC Vimperk 4:1 (1:1. 1:0, 2:0). Góly a nahrávky: 13. Žákovský (Sládek, Hák), 32. A. Přibyl, 45. Jiří Kubeš (Hák, Žákovský), 60. Žákovský – 13. Fleischman (Paule, J. Hanzal). Sestava Vimperka: Podskalský – Chval, J. Předota, Chaloupka, Janásek, O. Předota, Horejš – Fleischman, J. Hanzal, Paule, Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Jiří Lang, Binder. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.



Do Soběslavi Vimperští moc rádi nejezdí a hokej jim zde nechutnal ani tentokrát. Dopláceli na neproměňování brankových šancí a největší rozdíl byl při přesilovkách. Domácí v nich dali tři góly, hosté ani jeden, přestože poměr vyloučených byl poměrně vyrovnaný (8:9). Zejména od poloviny zápasu si šli domácí za třemi body.



Kolem osmého místa je nyní tabulka hodně našlapaná a Vimperské v následujícím programu čeká perná šichta. V pátek přivítají v dohrávce Radomyšl, která nyní dvakrát ve dvou dnech vyhrála, v neděli pak na Šumavu přijede druhé Veselí nad Lužnicí. Aktuální tabulka:

1 HC Slavoj Český Krumlov 21 15 2 1 3 102:61 ⋌50

2 TJ Loko Veselí nad Lužnicí 20 12 2 0 6 110:73 ⋌40

3 TJ Hluboká nad Vltavou 20 11 1 2 6 97:73 ⋌37

4 HC Strakonice 20 11 1 2 6 100:79 ⋌37

5 HC Milevsko 2010 21 10 2 2 7 100:82 ⋌36

6 HC Vajgar Jindřichův Hradec 20 7 4 1 8 80:75 ⋌30

7 HC Vimperk 19 8 2 1 8 65:63 ⋌29

8 OLH Spartak Soběslav 20 9 0 2 9 84:90 ⋌29

9 HC Tábor B 20 8 1 2 9 59:63 ⋌28

10 TJ Sokol Radomyšl 20 8 1 1 10 87:90 ⋌27

11 TJ Jiskra Humpolec 20 7 1 4 8 77:83 ⋌27

12 SK Telč 19 4 1 0 14 80:110 ⋌14

13 HC Pelhřimov B 20 1 1 1 17 52:151 ⋌6

Autor: Vladimír Klíma