Branky: 13:38 Masopust (Hraňo, Vochozka), 18:15 Eremiáš (Nevšímal, Adamec), 20:38 Masopust (Hraňo,Svoboda), 34:45 Masopust (Vochozka), 42:41 Svoboda (Masopust, Vochozka), 58:35 Suchan (Škrdleta, Řezáč) - 49:23 Holub (Topinka, Novotný), 50:57 J. Předota (Korous), 55:41 R. Sitter (J. Předota, J. Sitter). Rozhodčí: Šperl - Lang, Ent. Vyloučení: 7:10. Využití: 2:0. Oslabení: 0:1.

Sestava Vimperka: Dvořák - Turek, Šaršok, Předota, Topinka, Drabeš, J. Sitter, Kašpar, R. Sitter, Korous, Novotný, Samohejl, Paukner, Holub, Koška, Klíma. Trenéři: O. Předota a K. Drabeš.

Vimperští začali utkání aktivně, nicméně do vedení šli domácí a do první přestávky své vedení ještě pojistili. Hra Vimperka se rozpadla a ve druhé třetině Milevští své vedení ještě pojistili. Když přidali v úvodu třetího dějství pátou branku, bylo s Vimperkem zle. Hosté se však ještě zvedli a v pěti minutách třemi brankami snížili. Na zvrat však nebylo a domácí nakonec ještě výhru pečetili šestým gólem.

"Začátek utkání od nás nebyl špatný. Měli jsme tam břevno a nějaké šance. Potom jsme inkasovali gól a naše hra se rozbila. Zlomilo nás to a bohužel jsme si negativní náladu přenesli i do druhé třetiny. Ta byla špatná. Nehráli jsme naší hru. Ve třetí třetině jsme se za stavu 4:0 trochu zvedli, ale bylo pozdě. Museli jsme trochu improvizovat, protože Šafář má problémy s třísly a chyběli beci Horejš s Janem Langem. Větší prostor na ledě dostal mladý bek Drabeš. Náš výkon nebyl ideální. O play off se musí hrát jinak,"komentoval výkon svých svěřenců trenér Ondřej Předota.

Vimperští tři utkání řed koncem základní části ztrácejí na play off čtyři body. Nejbižší utkání sehrají v pátek 3. února doma proti HC Strakonice. Hned pak v neděli zajíždějí do Soběslavi a základní část zakončí doma 12. února zápasem s J. Hradcem.

Aktuální tabulka:

1. HC Samson Č. Budějovice 18 14 0 0 4 106:50 42

2. TJ Hluboká nad Vltavou 16 9 4 1 2 83:43 36

3. HC Milevsko 1934 17 10 3 0 4 74:46 36

4. HC Strakonice 18 10 0 0 8 82:79 30

5. Loko Veselí nad Lužnicí 17 9 0 1 7 95:76 28

6. Spartak Soběslav 17 8 1 2 6 65:62 28

7. Slavoj Český Krumlov 17 7 1 1 8 97:66 24

8. Sokol Radomyšl 17 6 2 1 8 77:79 23

9. HC Vimperk 17 5 1 2 9 53:74 19

10. HC Střelci J. Hradec 18 3 0 5 10 56:103 14

11. Božetice 18 1 1 0 16 59:169 5