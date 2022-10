Branky Vimperka: Předota (Turek), J. Sitter (R. Sitter, Šafář). Sestava: Podskalský (21. Štrobl) – Turek, Předota, Horejš, Jan Lang, R. Sitter, J. Sitter, Šafář, Schmidt, Novotný, Koška, Král, Holub, Paukner, Klíma.

„Utekl nám začátek utkání, dostali jsme nešťastné góly. Trápilo nás neproměňování šancí,“ komentoval pro web HC Vimperk utkání trenér Milan Řehoř.

„Škoda první třetiny. Hráli jsme tři oslabení a hned z prvního jsme inkasovali. To stojí spoustu sil. Do kabin se šlo za stavu 3:0 a nevypadalo to pro nás moc dobře. Druhou třetinu jsme byli lepší než soupeř. Tlačili jsme, co to šlo, ale bohužel jsme nedali góly. Neproměňujeme šance. Bohužel nás to trápí již delší dobu. Musíme se vrátit k maličkostem. Poté se nám podařila využít přesilovka pět na tři a to nás nakoplo. V mých očích jsme byli i ve třetí třetině lepším týmem, ale opět jsme dojeli na tu naší koncovku. Minutu před koncem jsem nahodil puk na bránu a ono to tam padlo. Za stavu 3:2 jsme s tím ještě chtěli něco udělat a utkání zdramatizovat. Bohužel jsme hned vzápětí inkasovali z přečíslení na 4:2,“ komentoval utkání střelec druhé branky Jiří Sitter.

Zdroj: HC Vimperk