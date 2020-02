„Jsme si vědomi síly soupeře, ale hrát se dá s každým. Pokud podáme výkon jako s Pelhřimovem, můžeme sahat po bodech,“ burcuje své svěřence trenér Pavel Předota.

První vzájemné utkání na vimperském ledě ovládla Radomyšl a papírovým favoritem bude i tentokrát. Vimperští však budou bojovat o každý bod, který by je mohl přiblížit jistotě play off. V posledních kolech sčítali zraněné. „S Pelhřimovem nedohrál Ruda Suchánek. Chtěl to zkusit v Humpolci, ale nešlo to. Tam se navíc zranil Jirka Sitter. Uvidíme, zda se dají dohromady,“ lámal si hned po zápase v Humpolci hlavu se sestavou Pavel Předota.

1. HC Medvědi Pelhřimov 18 17 0 0 1 117:55 51

2. HC Slavoj Český Krumlov 18 12 0 2 4 97:52 38

3. TJ Jiskra Humpolec 18 12 0 2 4 80:51 38

4. TJ Sokol Radomyšl 17 10 3 0 4 91:59 36

5. HC Strakonice 18 9 1 2 6 85:79 31

6. OLH Spartak Soběslav 18 9 1 0 8 80:68 29

7. Loko Veselí nad Lužnicí 18 8 1 0 9 82:83 26

8. HC Vimperk 18 7 0 0 11 59:68 21

9. HC Milevsko 2010 18 6 0 1 11 66:90 19

10. Hluboká nad Vltavou 18 4 2 2 10 65:87 18

11. HC Vajgar J. Hradec 17 4 1 0 12 55:86 14

12. TJ Božetice 18 0 0 0 18 33:132 0