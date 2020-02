Již není nad čím spekulovat, tabulka Krajské ligy ledních hokejistů hovoří jasně: Vimperští dnes končí sezonu.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

Hráči ze Šumavy nakonec boj o osmičku pro play off nezvládli. Nemá cenu nyní hovořit o tom, proč tomu tak bylo, když byla sezona rozehrána docela slibně. To si musejí vyříkat trenéři a hráči a říci si, jak to udělat jinak, abychom za rok na play off chodit mohli.