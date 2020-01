OLH Spartak Soběslav – HC Vimperk 5:2 (2:2, 1:0, 2:0). Góly a nahrávky: 8. Hraňo (Žákovský, Hák), 16. O. Pánek (Jiří Kubeš), 34. Mart. Novák (J. Škoda), 44. Píha (Pauš), 60. Hraňo (Hák, Kanov) – 16. Jiří Lang (O. Kovář, R. Sitter), 18. J. Sitter (R. Suchánek ml.). Sestava Vimperka: Vl. Marek – Jan Lang, J. Předota, Franta, L. Turek, R. Sitter, Janásek – Vl. Hadrava, R. Suchánek ml., J. Sitter, Sumerauer, J. Trummer st., Paule, M. Novotný, Jiří Lang, O. Kovář. Trenéři M. Stárek a P. Předota.

„Nemohu říci, že bychom propadli. Výkon byl však jen průměrný, bez nějaké přidané hodnoty. To nemohlo na Soběslav stačit. Domácí stále vedli a na jejich třetí branku ve druhé třetině jsme již nedokázali odpovědět. V závěru utkání jsme ještě zkusili hru bez brankáře, ale do prázdné dal soupeř pátý gól. Je to škoda, hráli jsme se sousedem v tabulce. Trochu jsme udělali změny v sestavě, ale nějak se to hledalo. Nakonec jsme dohrávali na čtyři beky,“ shrnul utkání vimperský trenér Pavel Předota.

Boj o osmičku pokračuje i v dalším kole, kdy Vimperk hostí poslední Božetice. Ty sice nemají ani bod, ale v sobotu prohrály na ledě druhého Humpolce pouze o dva góly. „Nesmíme nic podcenit. Je třeba vyhrát v základní hrací době. V dalším programu nás pak čeká dvojutkání s Pelhřimovem a v Humpolci. To jsou velice kvalitní týmy. Ale i s těmi se dá uspět, lépe se nám hraje s těmi, kteří chtějí hrát hokej,“ hledí k dalšímu programu trenér Předota.