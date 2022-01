Branky a nahrávky: 16. Rákosník (Matys, Arnold), 32. Bendík (Schmidmayer, Miler), 32. Rákosník (Moudrý, Matys), 42. Miler (Arnold), 53. Matys (Rákosník, Arnold) – 15. Holub (Suchánek, Sitter), 57. Řehoř (Fedor), 59. Samohejl (Řehoř). Rozhodčí: Martin Hamr — Antonín Knor, Jan Kubeš. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1.

Soupiska HC Vimperk: J. Hembera (M. Hodboď) — P. Janásek, O. Předota, J. Předota, J. Šaršok, M. Horejš, L. Turek — M. Řehoř, R. Sitter, J. Sitter, J. Šafář, F. Kotrba, V. Korous, L. Holub, P. Novotný, M. Fedor, R. Suchánek, P. Samohejl.

Vimperským se bodovat nepodařilo a v tabulce si s Hlubokou vyměnili pozice. "Mělo to skončit úplně jinak. My měli pomalu celý zápas více ze hry, bohužel jsme nedokázali překonat vynikajícího gólmana Daška. V koncovce jsme zkrátka byli jaloví. Paradoxně dala dvě naše branky třetí lajna. Měli jsme navrch, více šancí. Mělo to být 7:5 pro nás, ale bohužel. Nejsme produktivní. Dostali jsme pak dva slepené góly ve druhé třetině. Na začátku třetí třetiny, když jsme to chtěli zdramatizovat, tak jsme dostali čtvrtý gól a pět minut před koncem pátý. Kluci makali, nezabalili to, ale se vstřelením gólu máme obrovský problém," hodnotil utkání předseda vimperského hokeje Pavel Předota.

Vimperští se znovu potýkali s problémy se sestavou. Na led naskočil i hlavní trenér Milan Řehoř. "Původně se počítalo, že půjde do obrany, tam se nám ale hráči uzdravili. Naopak nám chyběli tři útočníci, takže Milan zaskočil tam. Nakonec dával druhý gól a na třetí nahrával. Byl tam i na power play, co jsme hráli minutu před koncem," doplnil Pavel Předota.

Vimperské hokejisty nyní čekají v rychlém sledu dva těžké domácí zápasy. V pátek s druhou Soběslaví a v neděli derby se Strakonicemi. Na ledech obou soupeřů v první polovině soutěže Vimperští prohráli. "Měli by být zpět ti tři útočníci, co nyní chyběli. Sestava by se měla dát dohromady. Otázkou je gólman, nedokážu říci, zda se dá dohromady Podskalský. Pokud ale chceme do play off, musíme o víkendu získat tři body. Máme do koce pět zápasů a potřebujeme nějakých devět bodů," hledí k dalším zápasům Pavel Předota.