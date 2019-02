Vimperk – Hokejisté HC Vimperk znovu vstupují na vítěznou vlnu. Po sérii několika porážek v minulém kole vyhráli na ledě lídra Krajské ligy Slavoje Český Krumlov a tentokrát porazili další tým z popředí tabulky HC Strakonice.

Tradiční derby mělo skvělou atmosféru v hledišti a na ledě se odvíjel nesmlouvavý boj. První třetinu domácí vyhráli o tři góly, ale o vedení rychle přišli. Pomohla jim pětiminutová přesilovka, ve které dali rozhodující gól.

HC Vimperk – HC Strakonice 4:3 (3:0, 1:3, 0:0).

Góly a nahrávky: 4. R. Suchánek ml. (J. Sitter, Chaloupka), 6. Paule (J. Hanzal, Chaloupka), 16. J. Hanzal (Paule, Chaloupka), 38. J. Sitter (Bojer, R. Suchánek ml.) – 21. T. Růžička (M. Müller, P. Řehoř), 23. Křenek (J. Švec, Jiřinec), 28. J. Švec (Topinka). Sestava Vimperka: Podskalský – Kačmár (10. Chmel), J. Předota, Janásek, Chaloupka, O. Předota, Horejš – R. Sitter, J. Hanzal, Paule, Bojer, R. Suchánek, J. Sitter, Binder, Korous, Fleischman. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

Na vimperské lavičce samozřejmě po utkání panovala spokojenost. „Podobných zápasů jsem již sehrál strašně moc. Když se po první třetině vede o více než dva góly, tak u hráčů zapracuje podvědomí a jakoby je to uspí. To byl přesně náš případ, kdy jsme inkasovali dva rychlé góly. Ale konec druhé třetiny již byl dobrý. Všechno ale bylo narušeno vyloučeními, když jsme hráli deset minut ve čtyřech,“ komentoval utkání vimperský trenér Milan Stárek a doplnil: „Zkrátka jsme si vyzkoušeli hru v oslabení.“

Skvělý zákrok vytáhl gólman Podskalský v době pětiminutové přesilovky Vimperka, kdy na něho jeli dva hráči Strakonic. „Beci chtěli, aby taky vyniknul,“ hodnotil situaci se smíchem trenér Stárek a doplnil: „Ale my tam měli také vyložené šance, asi i více než soupeř. Víme, že Strakonice hrají dobrý hokej, je to silný soupeř a pro nás jsou to krásné tři body.“

Tabulka krajské ligy je nesmírně vyrovnává a stále se potvrzuje, že každý může porazit každého. Vimperští měli v úvodu sezony sérii výher, pak přišla naopak série porážek, která je snad již zapomenuta. „Začátek sezony byl na vítězné vlně díky tomu, že jsme byli schopni dávat góly. Pak přišel moment, kdy přišla zranění a ne stoprocentně se dařilo gólmanovi. Ale takový hokej zkrátka je. Máme to opřené o gólmana Podskalského a nyní se nám daří hrát obranný systém, který hráčům vyhovuje,“ doplnil trenér Stárek.

V příštím kole zajíždějí vimperští hokejisté na béčko Pelhřimova, kde budou papírovým favoritem. Pak doma přivítají v boji o osmičku béčko Tábora. V tabulce mají dva odložené zápasy k dobru. Ten domácí s Radomyšlí se hraje v pátek 1. února, do Telče pak zajíždějí v pátek 22. února.

Aktuální tabulka:

1 HC Slavoj Český Krumlov 18 12 2 1 3 87:51 ⋌41

2 TJ Lok Veselí nad Lužnicí 18 11 2 0 5 99:64 ⋌37

3 TJ Hluboká nad Vltavou 17 10 1 2 4 84:65 ⋌34

4 HC Strakonice 17 10 1 1 5 89:67 ⋌33

5 HC Vimperk 16 8 2 0 6 60:52 ⋌28

6 HC Milevsko 2010 18 7 2 2 7 83:73 ⋌27

7 TJ Jiskra Humpolec 17 7 1 3 6 63:65 ⋌26

8 HC Vajgar Jindřichův Hradec 17 6 3 1 7 69:64 ⋌25

9 HC Tábor B 17 7 1 2 7 51:52 ⋌25

10 OLH Spartak Soběslav 18 7 0 2 9 73:84 ⋌23

11 TJ Sokol Radomyšl 17 6 1 1 9 72:81 ⋌21

12 SK Telč 17 4 0 0 13 69:94 ⋌12

13 HC Pelhřimov B 17 1 0 1 15 45:132 ⋌4