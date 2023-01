Vimperští začali kalendářní rok soubojem o play off na ledě Českého Krumlova. Ač dvakrát vedli, nakonec odešli z ledu poraženi 2:3 v prodloužení.

Hluboká se aktuální tabulce nachází na výborném třetím místě tabulky a jelikož má ještě pár zápasů k dobru, může atakovat i špic tabulky. Na to však Vimperští nehledí a chtějí soupeři jejich sérii ukončit. Vimperští potřebují každý bod do boje o play off, a tak se nemohou ohlížet na to, kde se soupeři v tabulce pohybují.

Dá se čekat, že hráče ze Šumavy přijede na Hlubokou povzbudit opět plno fanoušků. Tak ať to vyjde. Utkání začíná v neděli 15. ledna od 17 hodin.

Aktuální tabulka:

1. HC Samson Č. Budějovice 16 12 0 0 4 96:43 36

2. HC Milevsko 1934 15 9 2 0 4 65:41 31

3. TJ Hluboká nad Vltavou 14 7 4 1 2 67:39 30

4. Loko. Veselí nad Lužnicí 16 9 0 1 6 93:72 28

5. Spartak Soběslav 16 8 1 2 5 63:58 28

6. HC Strakonice 16 9 0 0 7 73:71 27

7. Sokol Radomyšl 15 6 1 1 7 69:71 21

8. Slavoj Český Krumlov 15 6 1 0 8 79:60 20

9. HC Vimperk 15 5 1 2 7 48:61 19

10. HC Střelci Jindř. Hradec 16 2 0 4 10 48:95 10

11. Božetice 16 1 1 0 14 54:144 5