Humpolec – Tým Jiskry Humpolec byl dalším soupeřem vimperských hokejistů, kteří před tímto utkáním stále ještě mohli v případě bodového zisku pomýšlet na play off krajské ligy. Stejnou motivaci měli i Humpolečtí, neboť na devátém místě ztráceli na osmou pozici pět bodů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bártík

Jiskra Humpolec – HC Vimperk 4:2 (0:1, 0:0, 4:1)

Domácím patřil úvod zápasu. Již ve 3. minutě jeli trestné střílení po faulu O. Předoty, ale Brychta Podskalského nepřekonal. Hosté pak museli během první třetiny čelit třem přesilovým hrám domácích, které dokázali úspěšně ubránit. Naopak v závěru třetiny hráli dvojnásobnou přesilovou hru Vimperští a tři vteřiny před koncem tečoval Jiří Sitter střelu Jana Předoty a zařídil hostům vedení 1:0 a příjemný odchod do šaten.



Ve druhé třetině se diváci branek nedočkali, zato však viděli několik přesilových her na obou stranách. Ani jeden z týmů však nedokázal využít žádnou početní výhodu jak pět na čtyři, tak ani pět na tři. Hosté byli v této části hry aktivnější, ale branku nepřidali. Domácí měli problém překonat vimperskou obranu a především brankáře Podskalského. Druhá třetina skončila bez branek.



O výsledku rozhodla třetí třetina. Vimperk v úvodu přežil další oslabení, ale ve 45. minutě se domácím podařilo po chybě obrany srovnat na 1:1. Humpolečtí po vstřelené brance ožili. Ve 49. minutě dostal Vávra dvojitý menší trest a domácí jeho vyloučení potrestali gólem na 2:1. O dvě minuty později vedli hráči z Vysočiny již 3:1, když na trestné lavici seděl O. Předota, a vše pečetili v 55. minutě v momentě, kdy se Voldřich vracel do hry po odpykání svého trestu – 4:1. Vimperští snížili na 4:2 v 57. minutě. Pěknou přihrávku Novotného usměrnil za záda brankáře Slabý. Vimperk v Humpolci prohrál 2:4 a ztratil naděje na postup do play off, naopak domácí se přiblížili osmému místu na dva body.



Je škoda, že Vimperští dobře rozehraný zápas nedotáhli do konce a o dobrý výsledek a důležité body se připravili vlastní nedisciplinovaností a nekázní. Na vimperské hokejisty čekají tento týden dvě venkovní utkání. Páteční dohrávaný zápas na Hluboké bude venkovní v pravém slova smyslu (Hluboká nemá zastřešený stadion) a v neděli se hraje na ledě Soběslavi.

Jiří Horejš