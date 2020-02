„Je těžké zápas hodnotit. Dostali jsme až moc jednoduché branky. Sice takový rozdíl, jak napovídá skóre, to nebyl, ale Veselí bylo lepší. Soupeř to hrál jednoduše, chodil si dobře pro puky a od druhé třetiny svůj náskok navyšoval,“ komentoval utkání vimperský trenér Pavel Předota.

Domácí měli ještě šance s výsledkem něco udělat, ale nepodařilo se. „Za stavu 5:7 jsme tam měli několik dobrých šancí, ale bez úspěchu. Byl to z naší strany takový podivný zápas,“ doplnil trenér Předota.

Ve srovnání například s výkonem proti suverénovi soutěže z Pelhřimova to byl tentokrát ze strany Vimperka špatný zápas. „Dokážeme jeden či dva zápasy zahrát výborně, ale nedokážeme výkonnost udržet. Ale je to i tím, že musíme z důvodu zranění neustále točit se sestavou. V této sezoně se u nás otočilo snad již třicet hráčů,“ posteskl si trenér.

Vimperským zůstává již jen teoretická šance, že by proklouzli do play off. ztrácejí na Milevsko čtyři body. „Ještě nic nevzdáváme,“ burcuje tým Předota a dodává: „Milevsko má těžký los, hraje s Pelhřimovem a Krumlovem. Pro nás se bude vše odvíjet od zápasu na Hluboké v dalším kole. Budeme ještě bojovat.“