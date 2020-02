Pro hokejisty HC Vimperk skončila sezona dříve než by si přáli. Nepřekročili brány play off. Přitom to v sezoně vypadalo, že by si mohli sezonu prodloužit i po základní části.

Hokejisté nezvládli poslední zápas se Strakonicemi, sezona pro ně již skončila. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Herní výkyvy však vystavily týmu stopku. „V každém případě to neúspěch je, to si musíme přiznat. Ale jestliže se v týmu protočí jedenatřicet hráčů, tak to o něčem svědčí,“ pojmenoval problémy trenér Pavel Předota a pokračoval: „Rozpadalo se to od začátku sezony. Paule šel hrát jinam, zranili se Korous, Fleischman a další. Snažili jsme se do Vimperka dostat nějaké hráče, různě to během sezony ladili, ale není to zkrátka ono.“