Milevsko – Vimperk 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). Góly a nahrávky: 10. Hamerle (Milan Čunát, Šimák), 59. Šimák (Radosta) – 46. R. Suchánek ml. (Bojer).

Sestava Vimperka: Robl – L. Turek, J. Předota, O. Předota, Horejš, Janásek – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Švarc, J. Trummer st., R. Sitter, M. Novotný, Chval, Jan Lang. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„Z domácí strany to bylo bojovné a tvrdší utkání. My sice podali herně nadprůměrný výkon, ale selhali v koncovce. To je naše největší bolest na začátku sezony. Měli jsme plno brankových příležitostí, abychom rozhodli, ale my branku nedali, a tak nás soupeř dvě minuty před koncem utkání potrestal. Naše koncovka je zkrátka jalová,“ komentoval utkání vimperský trenér Pavel Předota.

V sestavě Vimperka se nově objevil Trummer starší. Jedná se o zkušeného hráče, který hrával za Český Krumlov a v poslední době za David Servis České Budějovice. „Má s námi absolvovaný jen jeden trénink, ale jeho zkušenost, klid a rozvaha by nám měly pomoci. Byl v lajně s mladými kluky a zdá se, že by to mohlo fungovat,“ uvedl k novému jménu v sestavě trenér Předota.

Po čtyřech kolech mají Vimperští na kontě jen tři body a v tom dalším je čeká Soběslav. „Další těžký soupeř, ale není kam uhýbat. Chtěli jsme ze zápasů v Milevsku, doma se Soběslaví a na ledě Božetic šest bodů. Z Milevska nevezeme žádný, tak musíme teď dvakrát vyhrát,“ burcuje hráče trenér.