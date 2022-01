Základní část hokejové Krajské ligy musí být sehrána do 13. února a každý z týmů v soutěži má z předchozích kol odložen minimálně jeden zápas. Nejhůře jsou na tom v tomto směru Vimperští, ti mají odehraných pouze deset zápasů a dalších deset je čeká odehrát v šesti víkendech. Hned v lednu je čeká sedm utkání. "Jsou v tom hned tři dvojzápasy, takže si kluci pořádně máknou. Ale nedá se nic dělat, musíme to dohnat," říká k lednovému programu předseda vimperského hokeje Pavel Předota.

Pořádný zápřah na Vimperké čeká hned o tomto víkendu. "V pátek 7. ledna máme na programu od půl osmé večer domácí dohrávku s Milevskem a hned v sobotu nastoupíme od 17 hodin k řádnému kolu ve Veselí nad Lužnicí," připomněl nejbližší program Předota.

V dalším víkendu přijde na řadu opět dvojutkání, ale již to nebude tolik časově náročné. V pátek 14. ledna hrají Vimperští od 20 hodin v Písku dohrávku proti Radomyšli a v neděli 16. ledna přivítají od 16 hodin na svém ledě Samsony z Českých Budějovic. O týden později zajíždějí v neděli 23. ledna na led Hluboké nad Vltavou.

Našlapaný mají opět závěr ledna, kdy se představí dvakrát na svém ledě. V pátek 28. ledna přijede k dohrávce odloženého duelu Soběslav (19.00) a v neděli od 17 hodin Vimperští hostí tradičního rivala ze Strakonic.

V tabulce jsou Vimperští aktuálně devátí, ale oproti soupeřům před sebpu mají odehráno minimáně o dva zápasy méně. Pokud přes vánoční svátky dobře potrénovali, mohli by se vrátit do boje o play off. Na Hlubokou ztrácejí pouhý bod, na Milevsko bodů pět. Pokud v pátek Milevsko porazí, své šance na play off pořádně zvýší.