Hokejisty HC Vimperk čeká v 16. kole Krajské ligy další náročné utkání. V sobotu hrají v Soběslavi o udržení naděje na osmičku pro play off.

Hokejisté Vimperka zamíří v dalším kole do Milevska. | Foto: Zdeněk Formánek

Podle původního programu měl Vimperk dnes nastoupit k dohrávce s vedoucím Pelhřimovem a zítra cestovat do Soběslavi. Vše se však na začátku týdne změnilo. „Soběslav zažádala o změnu termínu na sobotu. Nám nezbývalo nic jiného než to akceptovat, a tak budeme dohrávat utkání s Pelhřimovem až v pátek 24. ledna od sedmi hodin večer,“ uvedl vimperský trenér Pavel Předota a pokračoval: „Chceme v Soběslavi bodovat. Každý zápas je pro nás nyní důležitý a boj o play off se bude dramatizovat. Chtělo by to se Soběslavi bodově přiblížit, v dalším kole pak hostíme poslední Božetice.“