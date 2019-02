HC Vimperk – Hluboká nad Vltavou 4:5 (0:1, 1:2, 3:2).

Góly a nahrávky: 24. Chaloupka (Bojer), 46. Paule (Švarc), 47. Bojer, 50. Bojer (Chaloupka, Robl) – 12. Holub (Matys, R. Heřmánek), 35. Maurenz (Formánek), 36. Matys (Holub, K. Vácha nejml.), 57. Robin Rákosník (Miler), 59. Miler (Hejda). Sestava Vimperka: Robl – Janásek, Chaloupka, Jan Lang, J. Předota, O. Předota, Horejš – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Švarc, M. Přibyl, Paule, Binder, Jiří Lang, Chval. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

Vimperští znovu postrádali řadu hráčů, které nahradili mladíci. „Pořád máme dlouhodobě zraněné, navíc třetí zápas nechytal Podskalský. Ale s tím se musíme vyrovnat a ostatní kluci ty zraněné musejí nahradit,“ říká k absencím trenér Pavel Předota.

Vimperští v průběhu utkání s Hlubokou otočili stav z 1:3 na 4:3 a již to vypadalo, že by mohli vyhrát a soupeře v tabulce přeskočit. Nakonec dostali v závěru dva góly. „Koncovku zápasu jsme zkrátka nezvládli,“ komentoval situaci trenér Předota.

Výsledky posledního kola rozhodly o tom, že ve čtvrtfinále play off narazí Vimperští v derby na Strakonice. „Dopředu říkat, koho bychom si přáli, je strašně ošemetné. Všechny týmy, které jsou v osmičce, mají kvalitní kádry a se všemi by to bylo složité. Zkrátka to vyšlo na Strakonice a musíme si z toho brát pozitiva. Jsou to velcí kamarádi, ale na ledě samozřejmě velcí rivalové. Vzájemné zápasy mají jiný náboj něž s ostatními soupeři, vše dokáží okořenit fanoušci obou týmů a je to zkrátka velký svátek. V základní části na Strakonice přišlo ve Vimperku sedm set lidí a i tentokrát budou určitě oba stadiony vyprodány. Těšíme se na to,“ hledí ke čtvrtfinále Pavel Předota.

Konečná tabulka základní části KL:

1. HC Slavoj Český Krumlov 24 18 2 1 3 118:72 ⋌59

2. HC Strakonice 24 12 2 3 7 116:94 ⋌43

3. TJ Loko Veselí nad Lužnicí 24 13 2 0 9 128:92 ⋌43

4. TJ Hluboká nad Vltavou 24 13 1 2 8 111:89 ⋌43

5. HC Milevsko 2010 24 12 2 2 8 114:89 ⋌42

6. OLH Spartak Soběslav 24 11 1 3 9 100:102 38

7. HC Vimperk 24 11 2 1 10 88:81 ⋌38

8. HC Vajgar J. Hradec 24 9 4 2 9 103:90 ⋌37

9. TJ Jiskra Humpolec 24 9 2 4 9 94:96 ⋌35

10. HC Tábor B 24 9 1 2 12 73:84 ⋌31

11. TJ Sokol Radomyšl 24 8 2 2 12 111:120 30

12. SK Telč 24 6 2 1 15 109:135 23

13. HC Pelhřimov B 24 1 1 1 21 72:193 ⋌6