Vimperk – Trochu netradičně v pátek se šlo na Krajskou ligu ledního hokeje ve Vimperku. Hráči domácího HC přivítali v dalším kole béčko Tábora.

Domácím šlo o to, aby se více přiblížili jistotě první osmičky pro play off, hostům zase o to, aby si posílili naděje se do ní dostat. Nakonec se ze tří bodů radovali hosté z Tábora.

HC Vimperk – HC Tábor B 2:4 (0:2, 1:1, 1:1).

Góly a nahrávky: 27. Chaloupka (Janásek), 60. R. Suchánek ml. (J. Předota, Janásek) – 3. Jankovský, 7. Mart. Novák (Mich. Jelínek), 26. F. Hubáček (Pospíchal), 60. Jankovský.

Sestava Vimperka: Podskalský – Chval, J. Předota, Janásek, Chaloupka, O. Předota, Horejš – R. Sitter, J. Hanzal, Paule, Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Binder, Jiří Lang, Fleischman. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota

Ráz utkání udávalo dění v prvních deseti minutách, kdy se hosté dostali do dvoubrankového vedení. Chvíli před polovinou utkání vstřelila obě mužstva po jednom gólu a hlavní zápletka přišla až v poslední minutě zápasu. Nejprve domácí snížili v přesilovce pěti proti třem na 2:3 a následně odvolali brankáře a hráli power play šesti na čtyři. To však nevyužili, naopak se k puku dostali hosté a Jankovský střelou do prázdné branky pečetil jejich vítězství.

„Zápas rozhodly naše chyby a nedůslednost v úvodu utkání. Soupeř nám dal dva góly, na které jsme nebyli schopni odpovědět. Naše střelecká produktivita je špatná,“ povzdechl si po utkání asistent vimperského trenéra Pavel Předota.

Domácí tak ztratili další důležité body z domácího ledu a boj o osmičku se stále více zamotává. Možnost reparátu měli včera večer v Soběslavi, utkání však skončilo až po uzávěrce dnešního vydání.