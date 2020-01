HC Vimperk – HC Milevsko 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). 11. M. Novotný (J. Sitter), 52. J. Trummer st., 59. J. Sitter (R. Suchánek ml.) – 14. T. Bílek (Hastrman), 28. Jíška (Gřegořek). Sestava Vimperka: Vl. Marek (49. Robl) – Jan Lang, J. Předota, O. Předota, L. Turek, Franta, R. Sitter – O. Kovář, R. Suchánek ml., J. Sitter, M. Novotný, J. Trummer st., Paule, Vl. Hadrava, Jiří Lang, Vl. Pešl st. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„Jsem rád, že jsme Milevsku oplatili porážku. U nich jsme dostali rozhodující branku tři vteřiny před koncem zápasu,“ komentoval spokojeně výhru vimperský trenér Pavel Předota a pokračoval: „První dvě třetiny byly rozkouskované z důvodu častého vylučování. Hrálo se pořád ve třech či čtyřech. Až ve třetí třetině se hrál hokej a my měli trochu více toho hokejového štěstíčka.“

Ani tentokrát se však Vimperským nevyhnula zranění. V průběhu utkání museli odstoupit Ondřej Předota a gólman Marek. „Uvidíme, jak to s nimi bude do dalších zápasů. Najednou máme problémy s počtem obránců. Ale v jednání jsou ještě tři hráči, kteří by snad ještě měli v průběhu sezony naskočit,“ hovoří o možném doplnění týmu Pavel Předota.

Nyní čeká hokejisty z Vimperka těžký dvojzápas. V sobotu hostí v dohrávce vedoucí Pelhřimov a poté hned jedou do Soběslavi. „Chce to nějaké body urvat. Další týden máme Božetice, se kterými bychom měli bodovat. Ale nesmíme si do té doby nechat soupeře utéct,“ doplnil k dalšímu programu Předota.

1. Lední Medvědi Pelhřimov 14 13 0 0 1 90:42 39

2. Slavoj Český Krumlov 15 9 0 2 4 76:40 29

3. Jiskra Humpolec 15 9 0 2 4 63:45 29

4. HC Strakonice 15 8 1 2 4 71:64 28

5. Sokol Radomyšl 14 7 3 0 4 73:53 27

6. Spartak Soběslav 15 7 1 0 7 67:60 23

7 Loko Veselí nad Lužnicí 15 7 1 0 7 70:69 23

8 HC Vimperk 14 6 0 0 8 43:52 18

9 HC Milevsko 2010 15 6 0 0 9 60:73 18

10 Hluboká nad Vltavou 15 4 1 2 8 52:70 16

11 Vajgar J. Hradec 14 4 1 0 9 46:63 14

12 TJ Božetice 15 0 0 0 15 29:109 0