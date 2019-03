HC Strakonice – HC Vimperk 5:4 v prodl. (1:1, 2:2, 1:1 – 1:0). Góly a nahrávky: 7. Pašek (M. Všetečka), 29. P. Šebesta (Kopenec, J. Švec), 36. P. Šebesta (L. Hrubý), 52. L. Bednařík (M. Všetečka), 64. D. Kovář – 7. Paule (J. Hanzal, Bojer), 32. Paule (J. Hanzal, Chaloupka), 36. Bojer, 41. Švarc (J. Hanzal). Sestava Vimperka: Podskalský – Janásek, Chaloupka, Chval, J. Předota, O. Předota, Horejš – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Švarc, J. Hanzal, Paule, M. Novotný, M. Přibyl, Binder. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„I třetí utkání potvrdilo, jak byla série vyrovnaná. Domácí nastoupili do rozhodujícího zápasu aktivně a prvních deset minut patřilo jim. Pak se to postupně vyrovnalo a ve druhé části bych řekl, že jsme měli trochu navrch my. Na začátku třetí třetiny jsme vedli, deset minut bylo dobrých, pak však Strakonice vyrovnaly a závěr byl vyrovnaný a dost opatrný. Opět se rozhodlo v prodloužení, kde je to vabank,“ shrnul utkání vimperský trenér Pavel Předota a pokračoval: „Samozřejmě cítíme všichni zklamání.. Věděli jsme, že se dá přes Strakonice přejít, ale soupeř měl ve dvou zápasech větší štěstíčko v koncovce. Musím pochválit za výkon všechny hráče na ledě. Škoda, že chyběli dlouhodobě zranění Korous, Fleischmann a Radek Sitter, ale ti na ledě to za ně odmakali. Hrálo se před fantastickou atmosférou, na stadionu byla tisícovka diváků a plno jich přijelo i z Vimperka. Nedá se nic dělat, sezona končí.“