HC Slavoj Č. Krumlov – HC Vimperk 11:4 (2:3, 3:1, 6:0)

Góly a nahrávky: 3. Hakl, 20. Koupal (J. Trummer ml., Klíma), 22. Vondřich (Machálek), 22. Řepa (Kozák), 28. J. Fučík (Machálek, J. Kadlec), 44. J. Trummer ml., 46. Klíma (J. Trummer ml.), 49. Klíma (Koupal, J. Trummer), 53. Kozák, 58. Hakl, 59. Vondřich (Machálek) – 7. Holub (R. Sitter), 12. R. Suchánek ml. (L. Turek), 17. L. Turek (R. Sitter, R. Suchánek ml.), 24. R. Sitter (L. Turek). Rozhodčí: Poskočil – Jiří Šimák, Jan Kubeš. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0.

Sestava Vimperka: Podskalský (46. Hembera) – M. Horejš, J. Předota, Šaršok, L. Turek, Chval – Holub, R. Sitter, R. Suchánek ml., B. Král, Korous, J. Sitter, Kotrba, Fedor, Vodička. Trenér Pavel Předota.

Vimperk vedl 3:1, po dvou třetinách to ještě bylo 5:4 pro domácí, ale třetí třetina snahy hostů rozmetala. "Škoda závěru první třetiny. Vedli jsme 3:1 a dosali ještě před sirénou v oslabení gól. Ještě po dvou třetinách to bylo hratelné," hodnotil utkání vimperský trenér Pavel Předota a dodal: "Na výsledek třetí třetiny nemá vliv to, že by nám došly síly. Přišly zkrátka věci, které byly dány nerozehraností. Přšly slepené góly za stavu 5:4 a pak to kluci odevzdali. Bylo tam až moc jednoduchých gólů."

Vimperští mají odehráno nejméně zápasů ze všech týmů. Manko chtějí dohánět. "Je to celkově složité. My si karanténou prošli. Máme ale ještě některé kluky neočkované a tak nemohou hrát. Podobné je to i v jiných týmech, tak uvidíme, co se bude hrát. Měli bychom nyní jet na led Božetic, ale uvidíme, zda bude moci soupeř nastoupit. To by se mělo řešit v nejbližších dnech. Ale máme tam pojistku. Pokud by se nehrálo s Božeticemi, tak máme předběžně domluvenou jednu dohrávku. Ale zatím nechci nic říkat dopředu, jelikož se vše mění pomalu každý den," doplnil k dalšímu prohramu Pavel Předota.