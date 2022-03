Byla klíčem k vašemu úspěchu hned první třetina, ve které jste se dostali do vedení 3:0? První třetina nám vyšla výborně. Pro nás to bylo skoro až z říše snů. Soupeře jsme k ničemu nepustili. Vedli jsme 3:0, ale následné dva góly ze strany soupeře nás úplně vyvedly z míry. Přestali jsme hrát náš hokej.

Oproti začátku zápasu jste ve druhé třetině trochu ubrali na pohybu?

S tím trošku bojujeme, že se v určitých fázích zápasu dostaneme pod tlak. Ale ne tím, že by nás pod něj dostal soupeř. Dostáváme se pod něj sami. Prostě přestaneme hrát a najednou byl stav po dvou třetinách 3:2. V kabině jsme si k tomu něco řekli a hlavně jsem věřil v sílu mužstva, což se i potvrdilo. Dalšími góly jsme utkání rozhodli. Máme tým, který chce v určitých fázích zápasy rozhodovat. Hodně duelů jsme vyhráli dost lehce a malinko nám chybí sebereflexe, abychom byli schopni reagovat a vrátit se do utkání.

Úvodních téměř osm minut se odehrálo bez jediného přerušení. Zažil jste už někdy něco podobného?

Nezažil. Napomohla tomu i naše hra, protože to šlo nahoru dolů. Plynulo to opravdu rychle. Jenom mě trochu mrzí inkasovaný gól těsně před koncem první třetiny na 3:1. Tam jsme to úplně nezvládli, i když to byla trochu náhodná branka. Pak jsme dostali ještě druhou, což nás přibrzdilo. Ale jak jsem říkal, kluci se pak zvedli a ve třetí třetině už jsme pak zápas zase měli pod kontrolou.

Sice jste vyhráli suverénně základní část soutěže, ale s Příbramí jste ze šesti vzájemných duelů pět prohráli. Mohou hrát tyto okolnosti roli také v play off?

Sice jsme s Příbramí pětkrát prohráli, ale nebyly to nějak jednoznačné zápasy. Bilanci s tímto soupeřem dobrou nemáme, ale play off je specifické a jsem rád, že jsme to potvrdili i v prvním utkání. Jenom škoda výpadku ve druhé třetině a v přesilovkách, které se nám nedařily. Ale výsledek je to super, vedeme 1:0 a jdeme dál.

Dorazily skoro tři tisíce diváků a atmosféra byla výborná. Je pro vás domácí prostředí velkou výhodou?

Lidi jsou tady výborní a na zápasy k nám se těší i soupeři. Atmosféra je v Táboře super. Aby přišlo dva tisíce sedm set diváků, to ve druhé lize hned tak někde nezažijete. Fanoušci jsou naším šestým hráčem a moc nám pomáhají. Jsme za ně rádi. Ženou nás dopředu.

Základní část soutěže jste vyhráli s desetibodovým náskokem, v semifinále play off jste s Havlíčkovým Brodem neztratili ani zápas, vítězně jste vstoupili i do finále. Běží zatím sezona zcela podle vašich představ?

Je fakt, že základní část proběhla z naší strany dost suverénním způsobem a těžkých zápasů jsme v ní až tak moc neměli. Z tohoto důvodu je tam z naší strany jistá opatrnost. Finálová série lehká nebude, ale chtěli bychom ji zvládnout co nejdříve. Mužstvo sílu má, ale musíme zapracovat i na fázích, které se nám trenérům tolik nelíbí.

Máte jako jasně daný cíl postup do první ligy?

Ten cíl daný je, ale musíme se na to také dívat střízlivýma očima. Dostat se vůbec do baráže bude strašně těžké, protože se hraje ob den a kluci k tomu chodí do práce. A navíc systém je nastavený tak, že v poslední fázi v baráži vás čeká profesionální prvoligové mužstvo. Ale teď řešíme jenom finále play off. Až potom bychom se zabývali kvalifikací a případnou baráží.

Pokud by se vám cíl skutečně podařilo splnit a postoupili jste do první ligy, je klub na druhou nejvyšší soutěž připraven?

To je spíše otázka na vedení klubu. My trenéři se zabýváme sportovní stránkou. Cíl ale máme jasný a chceme ho splnit.

Táborský zimní stadion vypadá ve velmi dobré kondici. Zázemí na něm by bylo pro druhou nejvyšší soutěž dostatečné?

Kluci mají na našem stadionu vytvořené dobré podmínky. Na druhou ligu až nadstandardní. Je to nejnáročnější soutěž, protože hráči zároveň chodí i do práce.

V Táboře působíte nepřetržitě už osmou sezonu, z toho čtvrtou v roli hlavního kouče. I z tohoto pohledu by vás lákal posun výš?

Beru to tak, že před mou první sezonou v roli hlavního trenéra nám odešlo jedenáct hráčů, druhou nám před play off ukončil covid a loni se kvůli covidu nehrálo prakticky vůbec, takže letos je to taková moje první plnohodnotná sezona s tímto týmem. Kluci tady chtěli po loňsku zůstat, i když se nehrálo prakticky celou sezonu. A jsme rádi, že tady zůstali. Základem je parta, kterou jsme se tady vždycky snažili udělat. Funguje to a věříme, že to bude fungovat i dál.