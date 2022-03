Zkušený forvard rozhodl pátý postupový zápas (4:3) vítězným gólem čtyři minuty před koncem. Hostujícího gólmana Frodla překonal bekhendovým blafákem. „Věděl jsem dopředu, že udělám blafák. Ale chtěl jsem to dát nahoru. Gólman však přejel trochu na druhou stranu, přede mnou se to otevřelo a zaplaťpánbůh to tam spadlo,“ řekl ke svému vítěznému gólu.

Při power play soupeře mohl přidat i další, ale prázdnou pardubickou branku minul. „Zkusil jsem to a zase si od táty něco vyslechnu, že jsem se netrefil,“ usmál se. „Ale bylo pár vteřin do konce, tak jsem to prostě vyzkoušel. Je to úplně jedno. Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli,“ má zcela jasno.

Paráda. Motor to zvládl, přetlačil Pardubice i počtvrté a je v semifinále!

V utkání jeho tým hned třikrát prohrával, ale pokaždé vyrovnal a nakonec překlopil skóre na svou stranu. „Do zápasu jsme nevstoupili úplně dobře a hráli jsme dost bojácně. Ale když jsme si to řekli, tak to pak najednou šlo a zase jsme to byli my. Jsem hrozně rád, že se opět projevil obrovský charakter tohoto týmu. Vždycky věříme až do konce. Věřit je strašně důležité. Vlastně to nejdůležitější. Pokaždé to nemusí vyjít, ale víru v úspěch ztratit nesmíte,“ zdůrazní.

Po fyzické stránce to bylo pro oba týmy nesmírně náročné. „Těžké to bylo i pro Pardubice, které hrály ještě navíc předkolo. Zápasy se kumulují a není to legrace, ale je to pro všechny stejné.“

V pondělním duelu se Motor musel obejít bez distancované dvojice Štencel – Ondráček. „Samozřejmě nám chyběli. Jsou to hráči ze základní sestavy a jejich absence byla znát,“ připustil.

VIDEO. Fotogalerie z oslav postupu českobudějovických hokejistů do semifinále

Série s Pardubicemi pro něj byla speciální. „Bylo to dané tím, že jsem tam hrál a mám v Pardubicích spoustu kamarádů. Sérii jsme výborně rozehráli. Vyhráli jsme první domácí zápas, což bylo strašně důležité. Jakmile jsme získali i druhé utkání způsobem, jakým se nám to podařilo, když jsme skóre otočili dvěma góly v poslední minutě, tak jsem začal tušit, že by se nám to mohlo podařit. Dokázali jsme vyhrát i třetí utkání v Pardubicích a už jsem sám mockrát zažil, jak je těžké otáčet vedení soupeře 3:0 nebo 3:1. Povedlo se mi to snad dvakrát za celou kariéru, ale je to hrozně těžké,“ je si dobře vědom.

Vondrka se do extraligy vrátil po roční pauze vynucené zraněním. „Vrátil jsem se, abych si hokej ještě užil. Tímhle sezona úplně graduje. Je to paráda,“ skutečně si užívá svůj návrat do mateřského klubu.