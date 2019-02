České Budějovice - Většinu zápasů strávil na tribuně, proto odchází. Zkušený obránce hokejistů ČEZ Motoru Lukáš Zíb dohraje zbytek sezony v polské Cracovii Krakov.

Lukáš Zíb | Foto: Deník/ Jan Škrle

V poslední době Motor posílil mimo jiné z KHL přicházející Filip Novák, a tak v obraně pro veterána nezbývalo místo. Zíb v sezoně několikrát při marodce spolehlivě zastoupil své častěji hrající kolegy, na závěr sezony ale odchází za větším herním vytížením do polského mistrovského celku Cracovia Krakov. S Motorem tak po roce a půl rozvázal smlouvu.

Devětatřicetiletý bek s tvrdou střelou letos nastoupil ve WSM lize do 13 duelů a v nich byl velmi produktivní, když zaznamenal 3 góly a 5 nahrávek. Větší herní vytížení ho ale míjelo. "Lukáš se postupně dostal do pozice nějakého devátého beka, a to je samozřejmě pro takovou hokejovou osobnost málo. Proto jsme se společně dohodli, že ho uvolníme do Polska, kde určitě hrát bude," vysvětlil okolnosti odchodu bývalého reprezentanta generální manažer ČEZ Motor České Budějovice Stanislav Bednařík.

Zíb odchází z Českých Budějovic s celkovou bilancí 9 sezon, 250 odehraných zápasů a 68 bodů. Za to se sluší smeknout a poděkovat. Teď by měl být oporou polského mistrovského týmu z Krakova, kde je koučem český trenér Rudolf Roháček a hraje zde mimo jiné další ex-budějovický bek Michael Kolarz, ale také další Češi a Slováci.