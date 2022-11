Jihočeši prožili hodně nešťastný vstup do utkání. Aktivní hrou si vynutili první přesilovku zápasu, ale v ní napálil Šenkeřík kotouč od modré do bránícího soupeře, zmocnil se ho Bambula, prohodil si vracejícího se českobudějovického beka a bekhendem našel skulinu mezi Strmeňovými betony. Mora tak šla do vedení ve vlastním oslabení.

Tím se obraz hry naprosto otočil. Lepší byli domácí a soupeře výrazně přestříleli v poměru 14:3. Jenom díky dvěma ubráněným přesilovkám a výbornému Strmeňovi v brance prohrávali hosté po prvním dějství jen o gól.

Po přestávce se Motor výrazně zvedl. Bindulisovu gólovku ještě vychytal Sedláček a Gulaš nastřelil v početní výhodě tyč, ale ve 34. min. už bylo vyrovnáno. Parádní akci předvedl veterán zapůjčený z Jihlavy Tomáš Čachotský. Protáhl se kolem obránce Škůrka a zasunul kotouč do olomoucké klece – 1:1.

Jenže nakonec šli podruhé do kabin spokojenější opět Hanáci. Menšíkův nepříjemný pokud ještě Strmeň kryl, ale střela nedůsledně bráněného Knotka zamířila do horního růžku jeho branky. Na druhé straně krátce před druhou sirénou zamířil Hanzlův oblouček do tyčky.

V závěrečné třetině se hosté prali o vyrovnání, ale proti velice zarputile bránícímu soupeři se prosazovali jen velice těžko.

Navíc jejich snahu torpédoval čtyři minuty před koncem zbytečným faulem Toman. V samotném závěru Motor zkusil power play, ale Kunc do prázdné branky pečetil na konečných 3:1.

Branky a nahrávky: 5. Bambula J. Knotek), 39. J. Knotek (Bambula, Kusko), 59. Kunc (Kusko, Anděl) – 34. Čachotský (Valský, Štencel). Vyloučení: 3:5 (navíc dom. Dujsík a host. Marcel 5 min.), využití: 0:1, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: Cabák, Stano – Axman, Synek. Diváci: 4708.

Olomouc: Jak. Sedláček – T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček, Mareš – Orsava, Nahodil, J. Káňa – Bambula, J. Knotek, Kunc – Navrátil, Menšík, Kusko – Mácha, Rutar, Anděl. Trenéři Tomajko a Žabka.

Motor: Strmeň – Vráblík, Štencel, Marcel, Šenkeřík, Kachyňa, Bindulis, od 28. navíc Šedivý – Gulaš, Pech, Holec – Valský, M. Hanzl, Dzierkals – F. Přikryl, Toman, Čachotský – Karabáček, Vopelka, Chlubna. Trenéři Modrý, Čermák a Fousek.