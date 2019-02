V lednu minulé sezony jste těsně před uzávěrkou přestupů odešel z Hradec Králové do Třince. Co vás přimělo k odchodu?

Táhlo se to už delší dobu. Nebyl jsem v Hradci spokojen, po sezoně mi končila smlouva a chtěl jsem odejít.



Proč právě Třinec? Ekonomicky mimořádně silný klub, ale z hlediska civilního života ne moc atraktivní a hlavně hodně vzdálená destinace.

Podmínky, zázemí a prestiž klubu. Věřím, že pokud by jakýkoliv extraligový hráč dostal nabídku z Třince, tak by se moc nerozhodoval a přijal ji.

Je nová třinecká Werk Aréna skutečně takovým hokejovým svatostánkem, jak se o ní hovoří?

Je to skutečně top hala ve stylu NHL. V životě jsem nic takového neviděl. A podobně o tom mluví i kluci, kteří hráli venku. V Evropě nic podobného nezažili. Podmínky tam máme skutečně skvělé.



Třinec má velké ambice, ale ty v minulé sezoně ani zdaleka nenaplnil.

To je pravda. Vypadli jsme v předkole play off se Zlínem. Táhlo se to tam už od začátku sezony a vyřazení bylo jenom vyústěním všeho toho, co se tam dělo. V play off jsme chtěli uspět, ale bohužel se to nepovedlo.



V letošní sezoně jste si zahrál extraligu za Třinec zatím jen jednou, dvakrát jste nastoupil za prvoligovou farmu ve Frýdku – Místku. Jaká je vaše aktuální pozice v týmu?

V Třinci je obrovská konkurence a je strašně těžké se dostat do sestavy. S tím jsem tam ale šel. Je to výborně poskládaný tým s velkými ambicemi. Momentálně jsem na pozici sedmého obránce, který čeká na svou příležitost.



Jaký je vztah extraligového Třince s prvoligovou farmou ve Frýdku?

Není to nic zázračného. Kdo nehraje v Třinci, tak jde hrát za Frýdek. Je to dvacet kilometrů po dálnici. Když je v Třinci volno, tak jezdíme s Lukášem Douderou do Frýdku i na tréninky. Je to kousek. Rozhodně lepší než loni, kdy jsme to z Hradce do Litoměřic měli dvě stě kilometrů.



Berete zápasy na farmě jako jistý krok zpět, nebo jste rád, že si můžete zahrát?

Samozřejmě bych byl rád, kdybych byl v áčku. Ale za poslední čtyři roky už jsem si zvykl, že jezdím i na farmu. Není to pro mě nic nového. Rozhodně se z toho nesypu. Sezona je dlouhá. Přijdou zranění a poklesy formy. Musím být trpělivý a pracovat na sobě. Za čtyři roky už jsem si zvykl. Ale pro kluky, kteří jdou na farmu poprvé, to nemusí být snadné zvládnout po psychické stránce.



V dresu Frýdku vás čeká zápas v Českých Budějovicích. Má pro vás toto utkání stále zvláštní nádech?

Určitě. Pořád je to pro mě jiný zápas. V Budějovicích jsem vyrůstal a zažil svá nejlepší hokejová léta. Vstoupil jsem tady do velkého hokeje. Tady mě ho naučili hrát. V Budějovicích se cítím pořád jako doma. Vždycky, když vidím Budvar arénu, tak si vzpomenu na krásná mládežnická léta, která jsem tady prožil. Mám v Budějovicích spoustu kamarádů a přátel. Doufám, že se někteří přijdou na zápas podívat.



Jste ještě v kontaktu s některými současnými hráči Motoru?

Občas si napíšeme s Romanem Vráblíkem, ale není to moc často. Znám také oba gólmany Ondru Bláhu s Davidem Gábou nebo třeba Luboše Roba. Ten dal teď ve dvou zápasech tři góly. Na toho si budeme muset dát pozor (úsměv). Ale jinak se mužstvo hodně obměnilo.



Řada hráčů, především fotbalistů, neslaví gól vstřelený proti svému bývalému týmu. Vy byste případný gól v Budějovicích slavil?

Loni jsem dal v Budějovicích gól za Litoměřice a měl jsem z něj velkou radost. Určitě bych ho slavil.



Frýdek není klasický nováček. S jakými cíli vstupoval do WSM ligy?

Máte pravdu, že Frýdek opravdu není klasický nováček. Je to mladý, bruslivý a hodně agresivní tým. Z poloviny se dá považovat za extraligový, protože ho z části tvoří hráči, kteří před sezonou bojovali o místo v Třinci. Je tam deset kluků, kteří byli v přípravě s Oceláři. Všichni jedou jako pily, aby se dostali nahoru. Jsou hodně nažhaveni, aby dostali příležitost ukázat se v Třinci. Frýdek jde krůček po krůčku. Nejdříve si soutěž trochu osahat a pak ukázat svou sílu. Cíl vyloženě stanoven nebyl, ale postoupit do play off by se mělo v každém případě.



Stejně jako v Třinci je i ve Frýdku nový zimní stadion?

Ano. Vedle nákupního centra tam před rokem vyrostla hala Polárka. Je útulná s hledištěm pro dva a půl tisíce diváků. Na první ligu je to určitě lepší standard. Samozřejmě to ale není jako v Budějovicích. Tam je nádherný stadion.