České Budějovice – Nečekaně volná sobota čeká hokejisty ČEZ Motoru. Jejich zápas první WSM ligy v Prostějově byl totiž kvůli epidemii soupeře odložen na 7. února. V pondělí přivítají na svém ledě v atraktivní dohrávce druhého kola soutěže Duklu Jihlava (17.30).

Stanislav Bednařík | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Významný počin se podařil vedení klubu na funkcionářském poli. Statutární město České Budějovice totiž schválilo pro ČEZ Motor mimořádnou dotaci ve výši tři miliony korun. „Nebyla to dotace mimořádná v pravém smyslu slova. Byla to dotace víceméně očekávaná, která nám byla přislíbena už dříve a byla alokována už v městském rozpočtu pro rok 2016," informuje generální manažer klubu Stanislav Bednařík. „Na jaře se to malinko zašmodrchalo, ale nakonec to dopadlo tak, že jsme dostali velkou částku peněz pro mládež i seniorský tým," dodává.

Pro provoz mládežnického hokeje dostal Motor letos od města sedm milionů tři sta padesát tisíc korun. Další tři miliony dostalo prvoligové áčko. „S touto sumou jsme maximálně spokojeni," na dálku posílá Bednařík díky na radnici. „Je to asi největší suma, kterou se podařilo kdy hokejovému klubu v Budějovicích od radnice dostat. Ještě ale nejsme na konci cesty. Není to tak, abychom mohli být naprosto spokojeni. Pro letošek je to však perfektní," chválí si.



Zatímco v seniorské kategorii je jasně daným cílem postup do extraligy, v mládeži je jím statut akademie. „V letošní sezoně je náš klub v roli čekatele na zisku statusu akademie Českého svazu ledního hokeje. Jedná se o kategorie mladšího a staršího dorostu a juniorů," uvádí Bednařík.



V republice je zatím třináct akademií. Většinou jsou součástí extraligových klubů. Další jsou v roli čekatelů. „Svaz se nám snaží pomoci. Státní trenér Slavomír Lener osobně navštívil našeho pana primátora i hejtmana. Hledáme podporu, jak se dá," usměje se Bednařík. „O akademii stojíme opravdu hodně," ujistí.



Mít akademii je pro Motor mimořádně důležité. „V poslední době celá řada hokejových talentů utekla z jižních Čech. Jsou to hráči třeba z Tábor anebo z Písku. Tito kluci a jejich rodiče slyší na nabídky z akademií, které mají v Chomutově, Liberci nebo třeba v Karlových Varech. Pokud chceme nabídnout kvalitní výchovu mladých hokejistů v jižních Čechách, tak je nezbytné, abychom akademii získali," má zcela jasno.



Zatímco na radnici hokejisté o dotaci žádali úspěšně, na krajském hejtmanství jednání ještě probíhají. „S panem hejtmanem Zimolou jsme v kontaktu už od minulého volebního období. Věříme, že i krajský rozpočet myslí na výchovu mladých jihočeských hokejistů a akademie bude podpořena," přeje si.