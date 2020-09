I když samozřejmě bral v potaz vynucenou pauzu v přípravě, nemohl být trenér Václav Prospal se zápasem na západě Čech spokojen. „Výsledek vypadá hrozně a vypadala tak i druhá polovina utkání. Na jednu stranu se tomu dá rozumět, na druhou tam z naší strany byly školácké chyby. Ať už po vhazováních, ve speciálních formacích i při hře pět na pět. Nic moc pozitivního jsme si bohužel ze zápasu nevzali,“ posteskl si.

Hosté prohrávali 0:2, ještě do konce první třetiny sice dokázali vyrovnat, ale pak už to byl sešup. „Měli jsme relativně slušný start do utkání, i když jsme propadli hned při prvním střídání. Jinak však začátek z naší strany nebyl vůbec špatný. Bohužel jsme ale dostali z první střely na branku gól a druhý jsme inkasovali po chybě v komunikaci mezi naším gólmanem a obráncem. To byla branka zcela zdarma,“ zlobil se kouč.

„Dvěma přesilovkovými zásahy jsme se vrátili do zápasu a první třetina skončila 2:2. Nebylo to špatné, ale hned v úvodu druhé třetiny jsme dostali dvě branky po lehkovážných ztrátách kotouče v útočném pásmu. Pak nám Vary daly přesilovkový gól na 5:2 a také vinou našeho herního i kondičního manka jsme to nedokázali dohnat. Výsledek vypadá hrůzostrašně a také to tak bylo,“ nebral si servítky.

Výpadek v tréninku a domácí izolace jsou však objektivní příčiny, proč hráči nemohli být na zápas ideálně nachystáni. „Samozřejmě jsme v obrovské díře, co se týká přípravy. Minimálně tři týdny nám scházejí. Ale není to výmluva. Tak to prostě je. V přípravě na extraligu je to obrovská překážka, ale jestliže se honem rychle nesrovnáme a nezačneme dávat mnohem více gólů při hře pět na pět, tak se nikam nehneme,“ má jasno. „Ve Varech jsme dali tři góly v početní výhodě. Přesilovka nám pomůže vyhrát zápas, ale nesmíme spoléhat jenom na ni,“ zdůrazní.

Ve dvou zápasech proti Linci už by se sestava mohla pomalu blížit té, která vyjede ve čtvrtek k extraligové premiéře proti Hradci Králové (17.30). „Lajny jsou poskládané tak, jak by mohly vypadat. Určitě do dvou zápasů s Lincem chceme postavit to nejlepší, s čím chceme jít do extraligy. K tomu se upínáme,“ ujistí Prospal, kterého těší alespoň fakt, že aktuálně má zdravý kompletní kádr.

Na páteční duel s Lincem neplatí permanentky, vstupenky za 50 Kč se prodávají online na klubovém webu. Vzhledem k nařízeným hygienickým opatřením činí snížená kapacita Budvar arény 3710 diváků a bude rozdělena do osmi sektorů se zvláštními vchody. Všichni fandové v hale musí mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako jsou respirátory, roušky či ústenky.