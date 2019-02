České Budějovice – Start hokejové extraligy už pomalu klepe na dveře. Dnes čeká hokejisty HC Mountfield generálka v Plzni a pak už budou ladit formu na pátek 14. září, kdy na svém ledě v Budvar Aréně přivítají v letošní extraligové premiéře od 17.30 Vítkovice.

Petr Sailer | Foto: DENÍK/ Václav Pancer

Sportovní manažer klubu Petr Sailer věří, že by to ze strany jediného jihočeského zástupce v nejvyšší soutěži nemusela být špatná sezona. O konkrétních cílech však zatím hovořit nechce.



Přípravné období se chýlí ke svému konci. Byl jste spokojen s výsledky i herním projevem týmu v zatím odehraných zápasech?

Z naší strany panuje spokojenost. Na tom jsme se shodli i s trenéry. Chtěli jsme především dosáhnout změny v herním stylu, což se v zápasech projevuje. Odehráli jsme hodně těžkých utkání, což je pro nás jenom dobře. Byli jsme vyrovnaným soupeřem velice kvalitním ruským i německým klubům.



Účast na turnaji v ruském Jekatěrinburgu byla novinkou letošní přípravy. Osvědčila se?

Co se týká přípravy v Rusku, tak to bylo úplně super. Potom začala European Trophy, kde jsme kromě dvou třetin domácího zápasu se Salcburkem také obstáli. Výpadek přišel zřejmě pod vlivem utkání v Salcburku, které jsme den předtím kontrolovali. Asi hráči měli v podvědomí, že Salcburk doma v pohodě přehrajeme. Byly to skutečně výjimečné věci, které se nám tam nepovedly. Ve třetí třetině ale mužstvo zase začalo hrát a ukázalo, že v sobě má sílu otáčet zápasy.



Loni jste si zahráli finále European Trophy, letos už jste šanci na účast ve finálovém turnaji ztratili. Nečekali jste, že budete v Severní divizi evropské soutěže přece jen výš?

Po loňské sezoně prošlo mužstvo zásadní obměnou a je v něm řada mladých hráčů. V letním období jsme dost zkoušeli a těžké zápasy trenérům hodně ukázaly. Mladí dostali v zápasech velký prostor a starší hráči měli zase příležitost k odpočinku. Nechtěli jsme, aby to bylo jako loni, kdy se hrála všechna utkání v nejsilnější sestavě a mladí se vůbec nedostali do hry. To mělo samozřejmě na výsledky vliv. Každopádně se ještě chceme poprat o páté místo ve skupině.



V European Trophy vás čekají ještě dva zápasy doma s Plzní a v Brně, které se ale budou hrát až v průběhu extraligy. Nejsou to duely tak trochu navíc, když už jste ztratili naději na postup do finálového turnaje?

Takhle se na to nedíváme. Soutěž byla nějak nalosována a stále se ještě hraje o páté místo, za které jsou dost slušné peníze. Rozhodně budeme usilovat o co nejlepší umístění.



Čeká vás čtvrteční extraligová generálka v Plzni. Neuvažovali jste o tom, že byste tento zápas odehráli v rámci European Trophy?

Je fakt, že se to nabízelo. V Plzni to ale bude klasická generálku na extraligu, kde oba týmy hrají především tak, aby nedošlo k nějakému zranění. Proto jsme chtěli hrát právě s Plzní, protože s Martinem Strakou máme velice dobrý vztah. Tenhle zápas jsme domlouvali už někdy v červenci. Chceme hrát tak, abychom se udrželi v zápasovém rytmu, ale z obou stran bude zároveň vedený tak, aby se nikdo nezranil.



Dlouhé roky jste působil v týmu jako hráč, nyní vykonáváte roli sportovního manažera, takže můžete porovnávat. Je znát na týmu jiný trenérský rukopis nového triumvirátu Draisaitl, Bělohlav a Turek?

Především jsme si nastavili určitá pravidla, která jsou od trenérů daná. Hráči jsou od toho, aby věděli, kdy mají trénink, a nediskutovali o tom, jestli někam pojedeme o den dříve nebo jestli se dělá něco navíc. Kluci k tomu zatím přistoupili parádně a podle informací, které máme, jsou spokojeni s tím, jak se trénuje. Připravují se s námi třeba Martin Hanzal nebo Aleš Kotalík, kteří mají bohaté zkušenosti z Ameriky. Oni tvrdí, že je to podobná příprava jako v kempech NHL. Zatím to funguje, i když začátek byl pro kluky těžký a byli hodně unaveni. Teď se to ale začíná vracet a na hráčích je vidět jiskra a výbušnost.



Se zraněnou rukou bude nějaký čas chybět gólmanská jednička Jakub Kovář. Nedal se jeho problém řešit už dříve?

Do Kuby samozřejmě nevidíme a pokud má nějaký problém, tak s ním musí přijít sám. Když ho začala ruka bolet, tak se to začalo řešit.



Je pro vás jeho absence velkým problémem?

Kuba Kovář je v současné době špičkový gólman a patří k nejlepším v extralize. Na druhou stranu na postu brankáře u nás velký problém nevidíme. Pavel Kantor se ukazuje ve vynikajícím světle a máme tady také zkušeného Lukáše Sáblíka. Tam problém opravdu nevidíme. Proto také nechceme na Kubu tlačit, aby začal hrát vyléčený třeba jen napůl. Nastoupí, až bude stoprocentně zdráv. To je důležité i pro jeho další hokejový růst.



Kdy se Kovář zapojí do přípravy a kdy s ním alespoň přibližně můžete počítat pro extraligu?

Trénovat může už teď a bude chodit na led s trenérem gólmanů Romanem Turkem. Bude ve výstroji bruslit a dělat všechno, aby měl kondici. Samozřejmě nemůže vzít do ruky hokejku a dostat do ní nějakou ránu. Čtyři až pět týdnů bude mít na ruce sádru a uvidíme, jak se bude léčba vyvíjet. Třeba se ruka zahojí dřív. S největší pravděpodobností se jedná o nějaké únavové zranění z přetažení, protože Kuba dva roky neměl volno.



Už máte jasno, jestli v brance začne v extralize jako jednička Kantor nebo Sáblík?

To bych nechal na trenérech. Každopádně trenér gólmanů Roman Turek je s oběma maximálně spokojen. Pavel Kantor odchytal své dva zápasy za nás opravdu výborně. Každopádně jsme rádi, že za Kubu Kováře máme jako náhradu dva takové brankáře.



Základní sestava pro úvodní duel s Vítkovicemi už se rýsuje?

Trenéři svou představu mají a víme, jak by mužstvo mělo být složené. Záležet ale také bude na zdravotním stavu hráčů, protože nějaké problémy nás provázely i v přípravě. Představu o týmu pro začátek sezony máme, ale může tam ještě docházet ke změnám. A to až do jednatřicátého ledna, kdy končí přestupní termín.



Chystáte nějaký případný příchod nebo odchod z kádru ještě do startu extraligy?

To se takhle nedá říct. Může se stát cokoliv. Aktuálně ale skutečně nic nechystáme.



Mají šanci si zahrát v nejvyšší soutěži věkem ještě junioři Švihálek, Rousek či Kříž?

Myslím si, že ta šance je velká. Nemohu říct na sto procent, že budou hrát všichni tři. V každém případě chceme, aby se dostávali do hry, protože v přípravě prokázali, že na to mají. Rozhodně je to vítaná konkurence pro starší hráče, kteří na sobě budou muset nadále pracovat. Právě tlak se strany mladých tady v minulosti možná chyběl.



Sledujete situaci kolem případné výluky v NHL. Jaký je teď aktuální stav věcí?

Patnáctého září teprve vyprší současná kolektivní smlouva mezi NHL a hráčskou asociací NHLPA. Do té doby se nemůže nic dít. Navíc nevíme, jak se v případě výluky postaví majitelé klubů k hráčům, kteří mají platné smlouvy. Co jim dají za podmínky. To je všechno v jednání. Každopádně hráči ze zámoří nemohou začít hrát jinde dříve než na začátku října, kdy by měla začínat NHL. To je dané.



Které odchovance klubu jste oslovili pro případnou hráčskou výpomoc, pokud by k výluce skutečně došlo?

Jsme domluveni s Martinem Hanzalem, který s námi trénuje. Těší nás, že má zájem za nás hrát. S ostatními hráči proběhla zatím skutečně jen předběžná jednání. Je to totiž všechno hodně předčasné, protože v zámoří se obě strany ještě mohou domluvit. Uvidíme.



Dalším vážným adeptem by byl obránce Radek Martínek? Ten navíc ještě nemá podepsaný kontrakt v NHL, takže by mohl být k dispozici, i kdyby se v zámoří začalo hrát?

S Radkem jsme v kontaktu. Je to otázka jednání. Chápu kluky, že čekají, jak všechno dopadne a nemohou nám nic stoprocentně slibovat. Třeba Venca Prospal nám přislíbil, že pokud bude výluka dlouhodobější, tak by si u nás rád zahrál. Podobně i Radek Dvořák.



Ve hře by byli ještě bratři Michálkové?

Zbyněk Michálek podstoupil operaci a měl představu, že se to bude trochu lépe hojit. Začal tak trénovat až někdy koncem července. V létě na ledě ještě nebyl, takže je otázka, jak na tom bude. Ani on se však netajil tím, že by si za Budějovice rád zahrál.



A jeho bratr Milan?

Milan nám řekl, že pokud by měl nastoupit někde v Evropě, tak jedině v Budějovicích. Sám ale zvažuje, jestli vůbec bude hrát. Má v Ottawě platný lukrativní kontrakt a pokud by se zranil, tak by to pro něj bylo nepříjemné.



Kolik celkem byste vzali do týmu hráčů ze zámoří?

S trenéry jsme se dohodli, že bychom určitě nechtěli celou jednu pětku. Naši kmenoví hráči by nebyli vytíženi a museli bychom je dát někam na hostování nebo střídavý start. Pokud by k výluce došlo, tak bychom vzali asi jednoho až dva, maximálně tři hráče.



Jednalo by se především o zatraktivnění pro diváky?

To určitě. Podobné tahy se dělají především pro lidi. Pro ně by to byl obrovský tahák, protože tyto kluky mohou vidět v akci pouze v televizi v NHL. Většinou se tito hráči neobjeví ani na mistrovství světa. Bereme to hlavně z diváckého hlediska a myslím, že takhle se k tomu bude stavět i většina týmů v extralize. Asi kromě Kladna. Tam by zřejmě stáhli více hráčů.



Už jste si s vedením klubu stanovili nějaký cíl pro nadcházející sezonu?

O cílech se teprve s trenéry, majiteli a generálním manažerem budeme bavit. Nějaké představy máme, ale až před ligou si sedneme a řekneme, co a jak.



A vaše osobní představa?

Pro mě je první důležitý krok start do ligy. Ze zkušenosti vím, že to je skutečně nesmírně důležité. Především pro naše mladé kluky bychom se potřebovali pohybovat někde ve středu tabulky, aby nebyli psychicky svázáni nějakým bojem o záchranu. Pak se uvidí, jak se bude sezona vyvíjet dál.