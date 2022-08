Branky a nahrávky: 3. Březina (Hanus), 7. Novotný (Hrakholski, Pouzar), 13. Bednařík (Hanus), 13. Volf (Novák), 44. Matiášek (Novák, Volf), 46. Matiášek (Macháček), 54. Hrakholski (Kurfürst) – 10. Kundrát (Šťastný), 39. Škrdleta, 57. Kohout (Pecka). Vyloučení: 6:6, navíc Dvořák (PIS) - osobní trest na 10 minut. Využití: 2:1.

Sestavy - Písek: Novák (30. Kříž) – Hanus, Dvořák, Bednařík, Holar, Březina, Dudáček, Novák, Matiášek, Volf, Macháček, Turek, Kurfürst, Hraholski, Pouzar, Novotný, Tampier, Brož, Andrle. Milevsko: Panec (Fišer) – Řezáč, Janda, Růžek, Hastrman, Adamec, Kohout, Škrdleta, Přívozník, Bouška, Pecka, Suchan, Kundrát, Brož, Šťastný, Duda, Adamec.

První třetina patřila druholigovému Písku, který účastníka krajského přeboru přehrával. Vyústěním toho byly dva rychlé góly. Na to dokázalo Milevsko odpovědět snížením na 2:1, ale Králové ihned přidali třetí branku a do konce třetiny odskočili dokonce o tři góly.

Nápor domácích sice pokračoval i ve druhé třetině, ale byl to spíš marný boj střelců s jistým gólmanem soupeře. A jak to tak bývá, domácí gól nevstřelili a soupeř je ta to potrestal a snížil.

V poslední třetině již opět písečtí kanonýři odemkli vrátka milevské svatyně a potvrdili, že přeci jenom hrají vyšší soutěž než jejich soupeř. Vytáhli skóre až na 7:2, ale poslední střelecké slovo měli hosté a upravili na konečných 7:3.

Zdroj: IHC Králové Písek a Jan Škrle