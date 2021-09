Vítězství se přitom nerodilo vůbec lehce. Domácí celek sice vedl po dvou třetinách 3:0, ale nakonec se musel při litvínovské power play obávat o výsledek. „To bylo pro diváky, aby z toho také něco měli,“ jako vždy s nadsázkou hodnotil zápas trenér Jaroslav Modrý. „Je dobře, že jsme našli cestu k vítězství. Nebudeme se v tom nějak pitvat, ale jsou to detaily, které jsou strašně důležité,“ dodal už vážněji.

V minulém týdnu jeho tým žádný zápas nehrál a bylo znát, že hráči měli do utkání velkou chuť. „Zápas je vždycky za odměnu. Navíc zrovna proti Litvínovu, který je kreativní a dobře bruslí. Podobně hrát s pukem a mít kvalitní pohyb jsme se snažili i my. Také jsme si vytvářeli šance,“ ocenil kouč.

Motor si zahrál tři přesilové hry. Ani jednu nevyužil, když to domácí hráči občas s kombinováním až přeháněli. „Já osobně jsem spíše zastáncem jednoduchosti. Ale zase nechceme hráčům moc přistřihnout křídla, aby se z jejich hry nevytratila kreativita. Ukázali jsme klukům nějaké věci, o kterých si myslíme, že by mohly fungovat. Oni pak na ledě musí přinést to, co umí. Máme rozdílové hokejisty v čele s Milanem Gulašem a Lukášem Pechem. Ti umí rozeznat, kdy je třeba vystřelit, a kdy nahrát. Od jednoduchosti se to ale odvíjí,“ míní trenér.

Velmi dobrý výkon podal Dominik Hrachovina v brance. „Tak je to jeho práce,“ nepřekvapil Modrý svým lakonickým hodnocením.

Svůj první zápas za Motor odehrál Jakub Valský a hned se uvedl brankou. „Není lehké takhle naskočit do nového týmu. Sžívá se s prostředím. Je to velký a fyzicky dobře vybavený hráč se spoustou zkušeností. Pokud bude silný na puku a produktivní jako proti Litvínovu, tak pro nás bude přínosem,“ věří.

Trenéry také trápí občasné minely v obraně ze strany jejich svěřenců. „Je to součást hry, ale musíme se v tom zlepšit. Kluci dobře rozehrávali puky, ale pořád tam máme výpadky,.“ uznal trenér.

V pátek do Lince pojede mladší kádr. „Chceme pracovat s našimi odchovanci. To je důležitá část naší práce. Zápas s Lincem jsou zpestřením naší přípravy. Přece jen to není tým, který hraje naši extraligy. Jsme za tyhle zápasy rádi,“ ujistí Modrý.