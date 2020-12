Kde je podle vás příčina, že nedokážete dotáhnout do vítězného konce dobře rozehrané zápasy?

To už je na Chocholouška… Není možné, abychom hráli na to, že neprohrajeme. Jsme tým, který musí hrát na vítězství. Chybí nám zkušenost a hlavně v útoku hráči, kteří by přidali třetí a čtvrtý gól.

Na úvod zápasu jste dostali dost laciný gól, kterého domácí dosáhli, přestože byli v útočném pásmu pouze dva proti přesile vašich hráčů.

To byla velká individuální chyba našeho hráče, který šel vystřídat a pustil soupeřova útočníka do předbrankového prostoru. Přihrávka pak šla přes osu hřiště a to pak náš gólman těžko může chytat, když to útočník trefí.

Rychle inkasovaná branka váš tým ale nesrazila. Naopak. Poté Litvínov přehrával a otočil průběh zápasu.

Náš problém spočívá v tom, že nám hru tvoří obránci. Do té doby, než se nám probudí útočníci, tak prostě nemáme šanci vyhrávat.

Vedli jste 2:1. Co chybělo k tomu, abyste přidali další branky a soupeře definitivně zlomili?

Umění, jednoduchost v zakončení a drajv. Myšlení, že já chci dát ten gól, vzít to na sebe a být rozdílovým hráčem. Hlavně nám pak chybí kvalitní provedení gólových šancí. Víra v sebe sama. Sebevědomí, že dokáži dát gól, když jsem sám mezi kruhy. Máme hráče, kteří nahrávají někam do rohu, když jsou sami v předbrankovém prostoru. To prostě nejde. Jsou to situace, které nás potom nakonec ve zpětném hodnocení stojí zápas. Litvínov měl zase méně šancí než my, ale dokázal o jednu více využít.

Jednu více než stoprocentní ale také neproměnil, když gólman Patera skvělým zákrokem v závěru první třetiny doslova vychytal Hübla.

Patýs chytil tuhle šanci skvěle. To byla obrovská změna momenta zápasu. Zachránil nás poté, kdy uděláme chyby na útočné modré, okolo červené čáry i v obranném pásmu. Byla to souhra tří chyb, po které nás domácí vymíchali a skoro to skončilo v brance. Fantastický zákrok našeho gólmana před koncem první třetiny nám ale dodal sebevědomí a šťávu.

Vaše dva góly také nepadly po kombinačních akcích z hokejové učebnice, ale platnost mají stejnou.

Přesně tak. Góly nepadají po perfektně sehraných kombinacích, ale po jednoduchých situacích. Jako při našem prvním gólu. Nahrávka mezi beky a střela, při které se Ondra Slováček nebojí jít před branku a změnit směr střely. Dneska jsou gólmani velcí, atletičtí a mají větší výstroj. Jsou schopni tyto střely chytat. Pokud puk uvidí, tak ho z devadesáti devíti procent chytí. A jestli ne, tak nemají v extralize co dělat. Druhý gól byl jednoduchý v tom, že jsme po forčekinku šli do předbrankového prostoru s hokejkou na ledě, kterou jsme si trefili. A náš hráč je schopen tečovat puk tak, že gólman na to prostě nemůže zareagovat. Pokud ho to přímo netrefí.

To by mohla být pro vaše hráče cesta k většímu počtu vstřelených gólů?

Jistě. Ale takových situací máme málo. Pak jsou další možnosti, kdy tlačíme, šance máme a hrajeme lépe než soupeř. Dostáváme se do příležitostí, kdy můžeme dát třetí a čtvrtý gól. Ale nemůžeme z mezikruží místo střely nahrávat na obsazeného hráče. To pak pro mě není šance, ale je to jenom situace, která může vést ke třetímu gólu, pokud bychom ji správně vyřešili. Pak už je to o tom, že já jako hráč chci vzít zodpovědnost na sebe. V tomhle ale bohužel zodpovědní nejsme.

Často se opakuje, že váš tým vede, do třetí třetiny jde s náskokem, ale vinou malé aktivity o něj přijde. Co k tomu mužstvo vede?

Do třetí třetiny jsme vstupovali s tím, že ještě minutu a šest vteřin hrajeme přesilovku. Ale ani jsme se nedostali do útočného pásma. Vypíchl bych situaci, kdy náš bek nahrává útočníkovi, ten zvedne hokejku a je z toho zakázané uvolnění. Najednou jako by puk nechtěl. Jestli nejsme schopni jako hráči a trenéři tyto situace zvládat, tak tady nemáme co dělat. Pokud máme psychické problémy, tak nemůžeme působit v extralize. Najednou začneme hrát ustrašeně a zbavovat se puků. Nechceme hrát s kotoučem a nedostaneme se do útočného pásma. Nemůžeme čekat, že Litvínov, který hraje doma, nám bude ustupovat. Že tam hodí bílý ručník. To se nestane.

Měl Litvínov ve třetí třetině větší vůli vyhrát?

Soupeř si za tím šel. Ubránil přesilovku, šel do forčekinku. Pod tlakem jsme udělali chybu, ale pořád to bylo jen 2:2. Jenže s námi to obrovsky zamává, zatímco soupeř začíná mít daleko více energie, protože gól mu dodá šťávu. My si najednou přestaneme věřit, v útoku není nikdo, kdy by podržel kotouč a chvilku jsme se udrželi v útočném pásmu.

Dalo se zabránit rozhodujícímu třetímu gólu ve vaší síti?

Určitě. Necháme si dát třetí gól po situaci, které si ukazujeme. Patnáct vteřin před gólem jsme tři na jednoho v rohu kluziště. A vyjede odtud s kotoučem soupeř a prodlouží čas naší pětky v obranném pásmu. Nejsme schopni zblokovat střelu, která jde do předbrankového prostoru. Naopak, náš útočník zvedne nohu. Gólman chytí první střelu, což od něj čekáme, ale dobře si nerozebereme dorážející hráče. Ten zůstane sám a dá gól.

Výborný výkon podal brankář Jiří Patera. Záda mu ze střídačky kryl Jan Strmeň. Marek Čiliak je zraněný?

Je nemocen. To samé útočník Václav Karabáček. Ten je také nemocný.

Velice dobře působil při svém prvním zápase za Motor obránce Vladimír Roth. Byl jste s jeho výkonem spokojen?

Vláďa má extraligovou zkušenost, což teď přesně potřebujeme. Těmito hráči bychom chtěli začít naše mužstvo vhodně doplňovat. Máme ho tady jenom na měsíc, ale uvidíme, jak to dopadne. Třeba tady zůstane. Určitě je to někdo, kdo nám může pomoci. Má výbornou střelu a ukázal herní dovednost, která některým našim hráčům chybí. Nepanikaří. Má sice herní i kondiční manko, což samozřejmě bylo znát. Ale na druhou stranu bude jenom lepší. Může nám pomoci a my pomoc potřebujeme.

Hned v první třetině odstoupil útočník Martin Novák. Jak to s ním vypadá?

Martin dostal do kolena a teprve uvidíme, jak to s ním bude dál.

Na tréninku se objevil mimořádně zkušený Martin Adamský z Havířova. Počítáte s ním už pro utkání v Hradci Králové?

Ano. Martin za nás v Hradci nastoupí. Je to podobné jako u Vládi Rotha. Extraligová zkušenost, to je to, co teď hledáme, jelikož máme tým, který extraligovou zkušenost z devadesáti procent nemá. Bohužel to nedáváme a potřebujeme posílit. Je to kluk, který už má něco za sebou ve výborné organizaci. Když nám předá nějaké své zkušenosti, tak se třeba někteří naši hráči uklidní a najednou jejich výkon stoupne. Potřebujeme mužstvo nějak oživit. S tím, které máme, to nefunguje.

Budete mít Adamského k dispozici delší dobu?

Jsme domluveni, že uvidíme, jak se bude prezentovat. Je nohama na zemi a také on sám si to chce po několika zápasech vyhodnotit. Letošní sezona je kvůli covidu atypická a on toho kvůli tomu nemá v Chance lize moc odehráno. Uvidí, jak na tom bude. Pak si sedneme a řekneme si, co dál. Přál bych si, aby se mu dařilo, něco nám přinesl a naše kluky trochu uklidnil. Je to někdo, kdo měl dlouhé roky v Třinci písmeno na dresu.

Zůstane tady třeba alespoň měsíc?

Pořád je to v rámci jednání mezi kluby. Havířov by chtěl, aby samozřejmě hrál také za jejich tým. Ale nemůže jezdit přes celou republiku tam a zpátky. To si ještě potřebujeme pořádně ujasnit.

Lukáš Bednář už se naopak vrátil do Havířova?

Ano.

Tím pádem se vrátí zpět domů Radek Prokeš?

Radek se vrátí do našeho týmu, jakmile si projde karanténou.