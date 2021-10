Na ledě strávil rovných patnáct minut, chodil na přesilovky i na oslabení. Cítit byl hlavně v osobních soubojích a na buly, jeho čtení hry je stále obdivuhodné. Byla by škoda, kdyby nenastoupil i do dalších zápasů.

Jaké jsou vaše dojmy ze zápasu s Hradcem?

Parádní. Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Z utkání jsem měl obrovský respekt. Skočit z krajské ligy do extraligy, a navíc do takového duelu, to není jednoduché. Nechci si fandit, ale moc lidí by na to asi koule nemělo. Odehrál jsem však jen jeden zápas a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Doufám, že jsem mužstvu alespoň trochu pomohl ke třem bodům. Ve třetí třetině už jsem byl na ledě trochu méně, ale snažil jsem se pomoci mladým klukům a povzbuzovat je.

Byli v hledišti vaši nejbližší?

Jsem šťastný, že tady byla moje rodina. V mém věku je hlavně důležité, aby tým šlapal. Tři body jsou pro nás zlaté. Hradec má fazonu a neprohrál několik zápasů v řadě. Naopak kluci tady v Motoru to měli s výsledky nahoru dolů. Jsem šťastný, jak to dopadlo. Ale teprve uvidíme, jak to bude dál.

Byl složitý přechod z krajské ligy o tři soutěže výš?

Byl extrémně těžký. Je to hlavně o nastavení hlavy. S klukama jsem byl několikrát trénovat, ale trénink je něco jiného než zápas. Složité to bylo, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Ještě se domluvím s trenéry, jak to bude pokračovat dál. Někteří kluci se mohou třeba vrátit z marodky, takže zatím nechci předbíhat.

Chodil jste i na přesilovky a oslabení. Užil jste si návrat se vším všudy?

Užil. Byl jsem překvapený, že jsem se na tréninku zadýchával možná více než teď při utkání. Asi sehrál svou roli adrenalin, protože nás hnal dopředu vyprodaný zimák. To vám dodá nejvíce síly. Nebylo to špatné, ale mám obrovské rezervy v obranném pásmu i celkově. Dalo se však čekat, že to tady nebudu nějak vodit. Chtěl jsem týmu pomoci, jak jsem nejlépe mohl. Z tohoto pohledu mám svědomí naprosto čisté.

Při power play jste místo střely do prázdné branky volil přihrávku na Ondřeje Slováčka a gól z toho nakonec nebyl. Proč jste sám nevystřelil?

Tohle mám od malička, že pořád ještě někoho dalšího hledám. Byla to samozřejmě chyba. Měl jsem to vzít na sebe a bylo by rozhodnuto. Myslel jsem si, že Slovi je trochu přede mnou a v lepší pozici. Proti mně byl hradecký bek, tak jsem předpokládal, že na mě vyjede, a chtěl jsem to jen prodloužit na Ondru. Je to neomluvitelné, měl jsem to vzít na sebe.

Po zápase jste si schoval puk na památku?

Puk jsem po zápase sebral. Nevěděl jsem, jestli je třeba někdo sbírá, nebo jestli se nedávají nejlepším hráčům, které si vyhlásíme v kabině. Proto jsem ho vzal. Navíc dal Stuart Percy svůj první gól za Motor, tak jsem mu ho po zápase dal.

Jak už jste naznačil, fyzicky jste se v utkání cítil dobře?

Nebylo to špatné. Alespoň po dechové stránce. Nečekal jsem, že to bude nějaké extra, ale byl jsem překvapený, že dechově to bylo lepší než jsem očekával.

Trenéři o vaše služby zájem mají. Vy osobně byste měl chuť pokračovat?

Opravdu teprve uvidíme. Řekl jsem, že půjdu pomoci kvůli marodce, která teď v týmu je. To platí. Určitě přijdu v úterý na trénink a domluvíme se s trenéry. Od toho se to bude odvíjet. Nechte se překvapit.

Bude ve vašem rozhodování hrát velkou roli také vaše práce agenta, kterou provozujete ve Švýcarsku?

Určitě to bude mít velký vliv. Do něčeho jsem se pustil, ale třeba by to šlo skloubit, i když by to nic jednoduchého nebylo.