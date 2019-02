České Budějovice – Dostává se do parádní formy. Útočník ČEZ Motoru Josef Mikyska (21 let) bodoval už ve čtyřech zápasech v řadě. Pod vysokou výhru svého týmu 9:4 nad Litoměřicemi se podepsal třemi asistencemi a především na jeho rychlé ruce při práci s kotoučem je radost se dívat.

Josef Mikyska | Foto: Deník/ Jan Škrle

Vyhráli jste naprosto hladce, devět gólů jste letos ještě nikomu nenastříleli, takže absolutní spokojenost?

Určitě. Dali jsme devět gólů, takže spokojeni být můžeme. Pomohl nám první gól hned v páté minutě. Soupeř sice ještě vyrovnal, ale na konci první třetiny jsme využili přesilovku, což bylo strašně důležité. Od druhé třetiny jsme začali více střílet a začalo nám to tam padat. Zápas bych hodnotil jednoznačně kladně. Vysoká výhra a důležité tři body.



Devět gólů je hodně. Hosté podle vás hůř bránili, nebo vy jste se dostali do takového laufu?

Jak už jsem řekl, od druhé třetiny jsme začali více střílet a vycházely nám i dorážky. To je základ. Potom padají i góly. Jak se říká, není ranky, není branky.



Litoměřice přijely v hodně silné sestavě s řadou posil z extraligového Hradce Králové. Vnímali jste to?

Je to pravda. Už při rozbruslení jsme koukali, že tam bylo dost kluků z Hradce. Ale nebáli jsme se jich. To v žádném případě. Přišlo pět tisíc diváků a před takovou návštěvou se nebojíte nikoho.



Hosté měli posílený tým, ale oproti prvnímu letošnímu vzájemnému duelu v Budvar aréně nepůsobili ani zdaleka tak bojovným dojmem. Cítil jste to podobně?

Tehdy jsem byl zraněný a zápas jsem sledoval jen z tribuny. Je ale fakt, že sestava Litoměřic byla úplně jiná a utkání jim asi moc nesedlo.



Nasbíral jste tři asistence a hlavně z vás v posledních zápasech vyzařuje herní pohoda. Cítíte se ve formě?

Cítím se dobře. Pomohly mi možná i nové hokejky, které mi přišly. Jsem za to rád, protože jsem se docela dlouho trápil. Rád bych v podobných výkonech pokračoval i v dalších zápasech.



Dva z vašich hlavních konkurentů Kladno a Slavia vyšly v tomto kole bodově naprázdno. Potěšilo vás to?

Samozřejmě nám to pomohlo. Ale je alespoň vidět, jak je první liga vyrovnaná a každý může porazit každého.



V sobotu vás čeká očekávaný šlágr v Praze na Slavii, kam se fanoušci opět chystají speciálním vlakem. Těšíte se do Edenu, kde teď Slavia hraje?

Těším se. Minule jsem kvůli zranění nehrál, ale byl to parádní zápas. Už jsem musel pro rodiče objednávat lístky, protože bude plno.