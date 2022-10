Objektivně vzato, k bodovému zisku měli tentokrát Jihočeši v Hradci hodně daleko, i když konečný výsledek až tak jednoznačný není. Ale že se udrželi hosté ve hře o body až do konce utkání, za to vděčí především skvělému Dominiku Hrachovinovi v brance, který vychytal celou řadu gólových šancí soupeře a inkasoval jen třikrát.

Motor nezvládl hned samotný vstup do utkání, když rychle inkasoval přesilovkový gól při vyloučení Vráblíka. „Měli jsme špatný vstup do utkání, hned jsme dostali gól v oslabení, což začátek z naší strany poznamenalo,“ přikývne i trenér poraženého celku Jaroslav Modrý.

Pod druhým inkasovaným gólem v úvodu druhé třetiny je podepsán on sám, když se hodně důrazně vyjádřil směrem k rozhodčím a dostal dvouminutový trest. „Když jsme se nadechovali a začínalo to být trochu lepší, udělal jsem chybu já. Nechal jsem se unést a zavinil druhý gól, za což jsem se našemu týmu omluvil,“ posypal si hlavu popelem. Menší trest za protesty pak dostal ještě jednou v závěru zápasu.

Českobudějovickým hokejistům nešla upřít snaha, ale na Mountfield to tentokrát nestačilo. „Sice jsme se dostávali zpátky do utkání, ale neuhráli jsme to. Měli jsme několik přesilových her, dali v nich jeden gól a měli ještě dalších pár šancí, včetně hry pět na tři, ale nevyužili jsme je,“ uznal kouč.

Hradec byl minimálně po dvě třetiny lepší a vyhrál zaslouženě, což zdůraznil i domácí asistent trenéra Petr Svoboda. „Měli jsme velice dobrý vstup do utkání a vytvořili si spoustu šancí. Po prvním gólu jsme hned šli do čtyř, ale paradoxně i v oslabení jsme měli dva samostatné nájezdy. Myslím si, že dvě třetiny byly z naší strany velice dobré a Budějovice jsme přehrávali. Strašně důležité bylo, že jsme ubránili i oslabení tři proti pěti. Ve třetí třetině jsme se trošku strachovali o výsledek a nehráli tak dobře. Jsme rádi za dvě využité přesilovky, naopak co nás nejvíc mrzí, je spousta zbytečných oslabení. Soupeř má v týmu výborné hráče jako Gulaše a Pecha, a my mu nabídneme tolik početních výhod… To nás příště může mrzet,“ upozornil.