Dvakrát odložený duel přinesl z obou stran výborný hokej, který se musel divákům líbit. Přestože domácí podali kvalitní výkon, trenéři neskrývali zklamání. „Porážka moc mrzí, bylo to velice vyrovnané utkání. Soupeř rozhodl o svém vítězství z nebezpečných protiútoků po našich ztrátách puků,“ komentoval utkání hned po jeho skončení trenér Pavel Předota.

Stav utkání byl dlouho pro domácí hratelný. „Kluky jsme připravovali na sílu soupeře a hratelné to bylo až do konce. Čtyři minuty před závěrečnou sirénou šel za stavu 2:4 Láďa Paule sám na bránu, ale neuspěl. Pelhřimov si pak již závěr pohlídal a přidal pátou branku,“ doplnil k utkání Pavel Předota.

Vimperským se však znovu nevyhnulo zranění, které zasáhlo do sestavy. „Na konci druhé třetiny musel odstoupit ze zápasu Ruda Suchánek. Je to srdcař, nedává to na sobě znát, ale s jeho startem v Humpolci to nevidím dobře,“ připomněl ztrátu klíčového hráče v průběhu utkání trenér.

A v Humpolci nastupují Vimperští necelých dvacet hodin po skončení duelu s Pelhřimovem. „Tak to zkrátka je, nedá se nic dělat. Musíme se s tím smířit. Klukům ale věřím, že v Humpolci odvedou znovu stoprocentní výkon. Je třeba na Pelhřimov zapomenout a připravit se na to, že musíme v Humpolci makat od první minuty. Nesmíme po dlouhé cestě úvod prospat,“ nabádá hráče Pavel Předota.

V Humpolci dojde v sestavě k několika změnám v sestavě. „Do brány půjde Robl, to bylo domluvené již před Pelhřimovem, že se kluci v bráně vystřídají. Nebude Hrůša, který teď hrál výborně, do sestavy se naopak zase vrátí Vodička,“ doplnil k sestavě Pavel Předota.