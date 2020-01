V dalším programu je čeká těžká dohrávka s vedoucím Pelhřimovem a pak cesta do Humpolce a následně do Radomyšle, tedy na ledy týmů bojujících v první čtyřce. Trenér Pavel Předota věří, že jeho tým na play off dosáhne a chválí výkony nových posil Sumerauera a Hrůši.

Výsledek 11:0 s Božeticemi napovídá, že to bylo až příliš jednoduché utkání.

Nebylo to zase až tak jednoduché, jak napovídá výsledek. My chtěli stoprocentně bodovat. Do první třetiny jsme nastoupili agresivně, soupeře přehrávali a utkání rozhodli sedmi brankami. Pak již to sice bylo slabší, ale od druhé části se vlastně utkání dohrávalo. Jsem rád, že zápas kluci nepodcenili a především v první třetině předvedli velice dobrý výkon.

Byl to ten pravý zápas před dalším programem, kdy hrajete s Pelhřimovem a pak v Humpolci a Radomyšli?

Je po zápase a bodový úkol jsme splnili. Pro nás je hlavně důležité dát dohromady sestavu. Dnes naskočil mladý Albert Hrůša. Musíme nějak nahradit dlouhodobě zraněné beky Horejše a Předotu. Byl zde vidět docela dobrý progres. Po zranění se vrátil Švarc. Je důležité, abychom hráli v nějaké konsolidované sestavě a nelepili to tak jako od začátku sezony.

Do posledních zápasů nastoupili novicové Sumerauer a Hrůša, splnili očekávání?

Ano, splnili. Sumerauer je kvalitní hráč do krajského přeboru, který to ještě dokáže. U Hrůši sice tentokrát nebyl nijak velký tlak na obrannou činnost ale je na něm vidět, že bude posilou.

Jak se budete připravovat na dvojboj Pelhřimov – Humpolec, který absolvujete v pátek a sobotu.

Je krátce po zápase s Božeticemi a ještě nevím, jak bude sestava na další zápas vypadat. Ale nějaká speciální příprava to nebude. Pelhřimov je velice kvalitní soupeř, proti kterému nemáme co ztratit. Myslím, že to bude pěkný hokej a věřím, že můžeme něco urvat. V Humpolci je to nevyzpytatelné, tam se vždy hraje takový zvláštní hokej podložený kvalitním gólmanem. Ale i tam máme šanci. Hlavně je to poslední zápas, na který musíme jet tak daleko.

Zbývá šest zápasů základní části. Jak to vidíte s postupem do play off?

Vidím to. Co se rodí špatně, tak dobře dopadne. Ale všechno samozřejmě záleží na nás.