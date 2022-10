Jeho družina opět doplatila na doslova žalostnou koncovku. V posledních devíti prohraných zápasech nastřílel pouhých třináct branek… „Zápas rozhodly speciální týmy. Naše přesilovka nebyla efektivní a naopak v oslabení jsme inkasovali dva góly. To nás stálo utkání. Střetly se dva celky, které se nenacházejí v dobré situaci a potřebují se z ní dostat. Kladnu se to podařilo, nám ne,“ konstatoval.

Do složité situace se dostali celé mužstvo i trenér osobně. Flintu do žita však rozhodně nehází. „Je to pro mě výzva,“ zdůrazní. „Musím připravit tým, aby byl nachystaný na další utkání. A udělat dobrý trénink. Ukázat klukům věci, od kterých se musíme odrazit. Ale to se budu pořád opakovat. Každý musí něco přinést na stůl, abychom byli úspěšní,“ vzkazuje celému mužstvu.

Devátá porážka v řadě, Motor navíc na Kladně přišel i o gólmana a kapitána...

Velice dobře ví, že se body v extralize nesbírají vůbec lehce. „Soutěž to není vůbec jednoduchá. Kluby v ní mají svou tradici a hrdost. Hrají v ní výborní hokejisté. Musíš najít cestu, jak proti nim bojovat. Najít si svoji identitu. Ale my máme plno hráčů, kteří se nám pořád schovávají. I kvůli tomu se nám nedaří přetlačit zápasy na naši stranu,“ mrzí Modrého.

Vzhledem k sérii porážek se pochopitelně začíná spekulovat i o případném odvolání hlavního českobudějovického trenéra. S tím si ale sám Modrý moc hlavu neláme. „Není to pro mě nepříjemné. Naopak je to krásný test. Teď se o sobě učím. I o mých hráčích a celé naší organizaci,“ zdůrazní.

Dostat zpátky se prý dá jedině poctivou prací. „Jak se zachováme v takové situaci?“ položí řečnickou otázku. „Beru to jako výzvu. Jdu pracovat, připravím se. Každý nový den se budu snažit být lepší. Aby náš tým byl připravený hrát a bojovat jak nejlépe umíme. Co k tomu víc říct. Ve sportu to bývá nahoru dolů. I když tohle dolů už trvá trochu déle,“ připustí. „Ale nedá se nic dělat, alespoň poznáme, jaký máme charakter. Jak jsme pracovití a jak dokážeme najít cestu zpátky k vítězstvím.“

Nejen tři body nechali Jihočeši na zrenovovaném kladenském stadionu. Také přišli o své dva naprosto klíčové hráče. Zranili se první gólman Dominik Hrachovina i kapitán a zároveň nejproduktivnější hráč týmu Milan Gulaš. Hrachovina si přisedl koleno, Gulaš po souboji s protihráčem nohama nekontrolovaně narazil do mantinelu. Oba lídři podstoupili podrobnější lékařská vyšetření, ale jejich dnešní start je vyloučen. Na marodce jsou navíc klíčoví obránci Percy s Hovorkou a také útočník Valský.

Sérii porážek se hokejisté českobudějovického Motoru pokusí zlomit na Kladně

Trenérům se tak hodil jihlavský veterán Tomáš Čachotský, který na Kladně poprvé naskočil na střídavý start z Jihlavy. „Je to profík. Přijel připravený a dělal si svojí práci výborně. S takovými kluky je radost pracovat. Není náhodou, že hraje hokej tak dlouho. Bylo fajn ho tady mít. Musíme komunikovat s Jihlavou, ale byli bychom rádi, kdybychom měli šanci s ním pokračovat i dál,“ nebránil by se Modrý dalšímu využití zkušeného forvarda. Ve hře jsou i případné hráčské výměny s jinými kluby.

Vedení klubu se pochopitelně nepříznivou situací zabývalo. „Není to pro nás jednoduchá situace, trenér Jaroslav Modrý Motor dovedl v minulé sezoně k velkému úspěchu a jeho práce si vážíme, ale po devíti porážkách je nutné přistoupit ke konkrétním krokům. Rozhodli jsme, že hlavní trenér dostane ještě příležitost vést mužstvo, pokud Motor vítězně zvládne nejbližší utkání s Plzní. V opačném případě se naše cesty bohužel rozejdou,“ vysvětlil nejbližší plán klubu jeho generální manažer Stanislav Bednařík.