Třebíč – Nic lehkého nečeká hokejisty Motoru v semifinále play off první ligy. Horácká Slavia Třebíč je totiž odhodlaný soupeř, který si semifinále zahrál v uplynulých dvou letech dvakrát a netají se touhou postoupit na třetí pokus do baráže o extraligu.

Gólman Třebíče Lubomír Horčička chytal extraligu naposledy v dresu Zlína. | Foto: Deník/ Jan Čech

Pro Třebíč bude semifinálová série hokejovým svátkem. „Těšíme se na to moc," přikyvuje generální ředitel Horácké Slavie Karel Čapek. „Kvůli těmto zápasům se hokej hraje. Play off je vrchol celé sezony. Budou se hrát duely pod tlakem ve vynikající kulise. Předpokládám, že plno bude nejen v Budějovicích, ale i u nás," dodává.



Třebíč vstupovala do vyřazovacích bojů ze třetího místa po základní části. „Už jsme ani nepočítali s tím, že bychom třetí mohli být," připouští šéf klubu. „V závěru základní části jsme měli hodně zraněných a už to vypadalo, že půjdeme z pátého místa na Budějovice rovnou ve čtvrtfinále. Poslední kolo soutěže s tabulkou ale pořádně zamíchalo a nakonec se to vylouplo takhle. Semifinále s Budějovicemi, to je pro nás hokejový sváteček," těší se na atraktivní sérii.



Ve čtvrtfinále si Třebíč počínala velice rozhodně a Havířov vyřadila v nejkratším možném termínu ve čtyřech zápasech. „Nečekali jsme to," připouští Čapek. „Během celé sezony jsme totiž s Havířovem pořádně válčili. Má konsolidovaný a dobře poskládaný tým. Hraje důrazný a agresivní hokej. Že jsme to zvládli ve čtyřech utkáních nás příjemně překvapilo. Nečekali jsme to. Asi rozhodlo, že jsme měli pro play off o něco zkušenější hráče," míní ředitel třebíčského hokeje.



Díky rychlému postupu měla Třebíč také delší volno. „Je otázka, co to s námi udělá, protože jsme pochopitelně vypadli ze zápasového rytmu. Ale to se nedá dopředu naplánovat," usměje se Čapek. „Musíme se s tím nějak popasovat."



Semifinále série s Motorem je podle něj otevřená. „Oba chceme uspět, je to podle mého padesát na padesát. V Budějovicích teď panuje kolem hokeje velké nadšení, kádr je tam kvalitní, takže možná je Motor mírným favoritem. My se ale v každém případě chceme o postup porvat," ujistí a z jeho hlasu je cítit velké odhodlání.



Bilance v základní části vyznívá o něco lépe pro Horáckou Slavii. Její generální ředitel tomu ale nepřikládá žádný velký význam. „Play off je úplně nová soutěž. Bude záležet na zkušenostech a také, jak se kdo vypořádá s aktuální formou," míní.



Na co se v Třebíčí vyloženě těší, je atmosféra zápasů. „Divácké zázemí Budějovic dobře známe. Je to hokejové město a na zápasy tam bude určitě plno. Ale věřím, že i u nás bude plný dům. Atmosféra všech zápasů by měla být výborná a pro fanoušky to bude parádní zážitek," je přesvědčen.



Dvakrát po sobě si v Třebíči zahráli semifinále play off. Pokaždé vypadli s Mladou Boleslaví. Loni ve čtyřech zápasech, ale rok předtím až po šestizápasové bitvě. A netají se tím, že by si extraligovou baráž rádi zahráli. S tímto cílem vedení klubu ostatně vystoupilo už před sezonou. „To platí i nadále. Do baráže bychom chtěli. Budeme hrát semifinále už potřetí, takže máme nějaké zkušenosti," potvrzuje Čapek.



Trenérská dvojice Mička – Novák by měla mít k dispozici kompletní kádr. „Všichni jsou zdraví a snad se někomu nic mimořádného nestane. Věřím, že budeme kompletní," přeje si ředitel.



K dispozici už nebudou extraligoví pendlové z Brna. „ S nimi už nemůže počítat a hrajeme bez nich. Musíme si s touto situací poradit," přikývne.