České Budějovice – Zaznamenal svůj devátý gól v sezoně, jeho tým bral tři body za výhru 2:1 nad Havířovem, přesto nebyl jeden z klíčových útočníků ČEZ Motoru Tomáš Nouza (34 let) na sto procent spokojen.

Tomáš Nouza | Foto: Deník/ Jan Škrle

Vyhráli jste už pošesté v řadě, takže minimálně s výsledkem jste spokojeni?

Spokojeni jsme asi skutečně jenom s vítězstvím. Jsme strašně rádi, že jsme vyhráli a pořád držíme domácí neporazitelnost, ale náš výkon nebyl optimální.



Čím to bylo, že se vám herně nedařilo tak jako v některých předcházejících zápasech?

Do utkání jsme nevstoupili úplně podle našich představ. Celou dobu jsme se v tom nějak tak plácali. Chtěli jsme výkon zvednout, ale moc se nám to nedařilo.



První gól utkání jste dal bekhendovým blafákem. Gólman Šimeček jako by ale toto vaše zakončení čekal a na puk si sáhl.

Chtěl jsem to dát bekhendem až nahoru pod horní tyčku, což se mi úplně nepovedlo. Naštěstí puk do branky propadl. Kdybych to dal pod břevno, tak jsem se nemusel strachovat, jestli to bude gól. Ale byl jsem za něj rád.



Hosté hráli v závěru power play. Báli jste se maličko o vítězství?

Soupeř měl po celý zápas nebezpečné brejky. O výsledek jsme se ale nebáli. Víme, že máme sílu a věřili jsme, že vyhrajeme. I když náš výkon opravdu nebyl optimální.



Co jste říkal zranění vašeho spoluhráče Luboše Roba?

Byla to smůla. Zranění k hokeji bohužel patří, ale Lubošovi se dařilo a je to momentálně náš první centr. Pokud bude skutečně chybět, tak to pro nás bude určitě oslabení.



Čeká vás sobotní šlágr na Kladně. Těšíte se?

Určitě. Každý zápas s Kladnem je výjimečný. Hraje první s druhým a dobře víme, že jsme oba adepti na postup do extraligy. Já osobně se na tento zápas těším moc.