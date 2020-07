Testování odhalilo celkem tři nakažené, zbytek týmu měl negativní výsledek a po ukončení karantény se tak může mužstvo vrátit do plné přípravy.

Pozitivní test na koronavir tak i s případem oznámeným v pátek měly z Motoru celkem tři osoby – jeden člen managementu a dva hráči. Pro členy týmu nadále platí, že karanténa potrvá do čtvrtku 6. srpna. Poté by měl opět začít naplno trénovat a chystat se na premiérovou extraligovou sezonu.

Kvůli aktuální nepříznivé epidemiologické situaci byl Motor nucen odložit své úvodní dva zápasy v turnaji Generali Česká Cup, který je součástí letošní přípravy na extraligovou sezonu. Termíny duelů v Praze na Spartě a doma s Kladnem, které se měly uskutečnit v příštím týdnu, budou oznámeny dodatečně.

Pokud se vše vrátí do normálních kolejí, měli by Jihočeši vstoupit do pohárové soutěže v úterý 11. srpna domácím duelem s Plzní (17.30).

Novinkou je, že se českobudějovický klub se dohodl na spolupráci pro letošní sezonu s prvoligovým Havířovem ohledně rozehrávání svých hráčů, kteří se nevejdou do aktuálního kádru. V minulosti už v tomto týmu působil třeba obránce Ondřej Kachyňa.