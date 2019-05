V uplynulé sezoně vedl českobudějovickou juniorku a původně tomu tak mělo být i v sezoně další. Nabídka z Chomutova ale všechno změnila. „Seběhlo se to velice rychle a během týdne bylo hotovo,“ uvádí Štrba. „Zavolal mi sportovní ředitel Chomutova Standa Mikšovic, jestli bych nechtěl jít trénovat jejich první mužstvo. Domluvili jsme si schůzku, na které jsme to měli probrat,“ dodává.

Schůzka proběhla přímo v Chomutově. „S vedením klubu jsme debatovali asi dvě hodiny. Odjel jsem domů a večer už mi volali, že mě berou. Předložili mi návrh dvouleté smlouvy s roční opcí, kterou jsem pak hned jel podepsat. Takovou šanci jsem nemohl odmítnout. Byla jen otázka, jestli se domluvíme na podmínkách, což také nebyl problém,“ konstatuje.

Štrba tak ale musel ukončit svou práci u českobudějovické juniorky. „Někdy v únoru jsem byl osloven, jestli bych pokračoval u juniorky i v příští sezoně. Plus bych působil jako dovednostní trenér. Na to jsem kývl, ale všichni v trenérské a správní radě v mládeži věděli, že pokud přijde nabídka od mužů, tak mě uvolní. Za to bych chtěl vedení mládeže poděkovat. Můj odchod byl velice korektní a myslím, že jsme se rozešli v dobrém,“ je přesvědčen. „Pro mě se jedná o profesní postup. Vždycky jsem chtěl dostat takovou šanci. Uvidíme, jak ji dokážu využít,“ přemítá.

Chomutov letos sestoupil z extraligy a kromě sportovního úpadku klub trápí také značné finanční problémy. „Klub není v lehké situaci,“ připouští Štrba. „Intenzivně se ale pracuje na ekonomické stabilizaci. Sportovní cíle jsou takové, aby se co nejdříve podařil návrat do extraligy. Doufám, že dodržím smlouvu a do tří let se nám podaří postoupit,“ věří.

Z extraligového kádru z minulé sezony toho Pirátům moc nezůstalo. „Hodné hráčů odešlo jinam. To je pravda,“ přikývne kouč. „Ale určité jádro zůstalo a doplnili jsme ho o naše šikovné juniory. To je také jeden z cílů klubu zapracovávat vlastní odchovance do týmu. Na tom pracujeme. Budeme mít mladý, ale konkurenceschopný tým,“ je přesvědčen.

Na okamžitý návrat do nejvyšší soutěže to na severu Čech nevypadá. „Nikdy však neříkej nikdy,“ namítne Štrba. „Ale určitě budeme skromnější v prohlášeních. Spíše uvidíme, jak se bude sezona vyvíjet,“ nechce předbíhat.

Momentálně probíhá v Chomutově letní příprava. „Podmínky máme ideální. Všechna sportoviště jsou hned vedle zimáku. Velká posilovna, hned vedle tělocvična úpolových sportů, která se nám opravdu hodí. Samotný stadion je moderní. Nemáme si rozhodně na co stěžovat,“ pochvaluje si.

Co říká k odchodu Martina Štrby do Chomutova manažer českobudějovické mládeže Jaroslav Liška:

„Někdy na přelomu února a března jsme se jako Trenérská rada mládeže s Martinem Štrbou ústně dohodli na jeho pokračování u naší juniorky a s jeho angažmá v příští sezóně napevno počítali. Před květnovým podpisem smlouvy nás ale Martin informoval, že má nabídku z Chomutova, o pár dní později ji akceptoval. Nemáme ve zvyku kohokoliv v klubu držet násilím, o Martinových ambicích trénovat seniorský tým dlouhodobě víme, proto pro nás bylo za dané situace vcelku jednoduché mu popřát mnoho úspěchů v novém působišti a umožnit mu tak jeho profesní růst. Jako okamžitou náhradu jsme po dohodě s Radou ředitelů na post trenéra juniorky přivedli zpět do klubu Luboše Roba, který mimochodem na této pozici již pracoval.“